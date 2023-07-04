Emekli vatandaşların merakla beklediği maaş zammı haberlerine bir yenisi daha eklendi. Emekli promosyonlarında rekor artış yaşanırken, bankalar arasında kıyasıya bir rekabet başladı. Son yapılan düzenleme ile emekli maaş promosyonlarındaki miktarlar ciddi bir artış gösterdi. SSK, Bağ-Kur, memur emeklileri ve EYT'li emekliler fark etmeksizin bankalardan maaş alan tüm emekli vatandaşlara önceden 7.500 TL olarak belirlenen promosyon miktarı, tam 12.050 TL'ye kadar çıktı.

2018'den Bu Yana Artan Emekli Promosyonları

Emekli vatandaşlara 2018 yılından beri bankalar tarafından promosyon verilmeye başlanmıştı. Bankalar ve SGK arasında yapılan protokollerle belirlenen maaş promosyonları emeklilere yansıtılıyordu. 3 yıllığına maaşını belirli bir bankaya taşıyan ve taahhüt sözleşmesini tamamlayan emekli vatandaşlar, bu promosyonlardan geri ödemesiz ve karşılıksız olarak yararlanabiliyorlar. Özellikle son yıl içinde promosyon miktarlarında yapılan artışlarla büyük bir ilerleme kaydedildi. 2023 yılında da emekli maaş zamlarının yanı sıra, promosyon rakamları da ciddi bir şekilde yükseldi.

15.000 TL'ye Kadar Emekli Promosyonu Müjdesi

Kurban Bayramı'nda belirlenen ikramiye ödemelerinin ardından emekli vatandaşlara bir müjde daha verildi. Akbank, Ziraat Bankası, ING bank, Vakıfbank, Türkiye Ekonomi Bankası, Türkiye İş Bankası, Finansbank, Garanti Bankası gibi pek çok banka, emekli vatandaşlarına yeni promosyon kampanyaları başlattı. Haziran ayı itibariyle emeklilere verilecek promosyon miktarı 15 bin TL'ye kadar çıkabilecek.

Kamu Bankaları Promosyonlarda Geri Kaldı

Kamu bankalarında emekliye verilen promosyon miktarları, özel bankalara kıyasla daha düşük seviyede kaldı. Kamu bankalarının promosyon miktarları genellikle 5.000 TL düzeyinde seyrediyor. Ancak Temmuz ayı itibariyle kamu bankalarının da promosyon miktarlarını artırması bekleniyor. Promosyonların güncellenmesiyle birlikte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıf Bankası, emekli vatandaşlar tarafından daha fazla tercih edilen maaş bankası haline gelebilir.

Bu gelişmeler ışığında, emekli vatandaşların ekonomik durumlarının iyileşmesi ve yaşam standartlarının artması bekleniyor. Emekli vatandaşlar, promosyon haberlerini heyecanla takip ediyor ve en yüksek promosyonu sunan bankayı seçmeye çalışıyor. Tüm emekliler için bu gelişmelerin olumlu olması ve ekonomik hayatlarına rahatlık getirmesi dileğiyle, yeni promosyon haberlerini bekleyin!