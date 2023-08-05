Emekli olmak, Türkiye’de pek çok kişinin hayali oluyor. Ancak emekli maaşlarının düşük olması, pek çok emeklinin çalışma hayatlarına devam etmesini zorunlu kılıyor. Emekli olanlar, düşük maaşları nedeniyle geçinmekte zorlanıyor. Yurt dışında emekli olanlar, dünyayı gezmek ya da sahil kasabasına yerleşmek gibi planlar yaparken Türkiye’de bunlar çoğu zaman hayalden öteye geçemiyor.

Şartları iyi olan ya da ileride şartların iyileşmesini uman emekliler, sahil kesiminde bir şehre yerleşme hayali kuruyor. Emeklilerin yaşayabileceği şehirlerin başında Antalya, İzmir ve Muğla yer alıyor. Emekliler, bu şehirlerde yeni bir yaşam kurma hayali kuruyor.

ANTALYA

Türkiye’nin en güzel şehirlerinden olan Antalya, sağlık hizmetlerinin ulaşılabilir olması ve sosyal aktivite seçeneklerinin fazla olması açısından avantaj sağlıyor. Antalya’da yaşamanın maliyeti de uygun olarak belirtiliyor.

Antalya, yaz aylarında turist akınına uğruyor. Antalya’da yaşayanların istedikleri zaman denize girebilme fırsatı oluyor. Antalya merkezin yanı sıra ilçeler de güzelliğiyle dikkat çekiyor.

İZMİR

Türkiye’nin en güzel şehirlerinden olan İzmir de emekliler için cazip oluyor. İzmir, kültürel ve sosyal aktiviteleri açısından avantaj sağlıyor.

İzmir’de sıkılmadan vakit geçirmek mümkün oluyor. İzmir’in birbirinden güzel ilçeleri bulunuyor. Emekliler genellikle ilçeleri tercih ediyor. Daha hareketli bir yaşam sürmek isteyenler, İzmir merkezde yaşamlarını sürdürüyor. Türkiye’nin en kalabalık üçüncü şehri olan İzmir’de sanatsal ve kültürel pek çok aktivite düzenleniyor.

MUĞLA

Denizi olan bir şehirde yaşamak isteyenlerin tercih ettiği şehirlerden biri Muğla oluyor. Muğla’nın nüfusu 4.462.056 olarak belirtiliyor. Ancak yaz aylarında nüfus, katlanarak artıyor. Muğla, doğal güzellikleriyle cezbeden şehirler arasında yer alıyor.

Muğla’nın merkezinden çok tatil yerleri, popülerliği ile öne çıkıyor. Bodrum, Marmaris, Datça ve Milas gibi turistik ilçeler de emekliler için cazip oluyor.