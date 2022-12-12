Beyoğlu'nda Polis Ateş Açtı, 18 Yaşındaki Kız Öldü!

Polisler, İstanbul Beyoğlu'nda çaldıkları motosiklet ile kaçmaya çalışan iki kişiyi takibe aldı ve şüpheliler ise polislerin dur ihtarına uymadı. Motosikletle kaçmaya başlayan şüpheliler daha sonra motosiklete ateş eden polisler ile karşı karşıya geldi. O sırada polislerin silahından çıkan kurşunların amcasına misafirliğe gitmekte olan 18 yaşındaki genç kız Zuhal Ebrar Yıldız'a isabet ettiği öğrenildi. 18 yaşındaki genç kızın doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenilirken İstanbul Valiliği de konu hakkında önemli bir açıklama gerçekleştirdi. Söz konusu 2 polisin olay ile ilgili gözaltına alındığı duyuruldu ve yaşanacak olan gelişmeler merak edildi.

Üzücü olay dün İstanbul'da Kaptanpaşa Mahallesi Yay Sokak’ta saat 20.30 sıralarında meydana geldi ve 18 yaşındaki kız polisin silahından çıkan kurşun sonucunda hayatını kaybetti. Konu hakkında ortaya atılan iddialara göre 7 ayrı gasp suçundan haklarında arama kararı bulunan 2 şüphelinin çaldıkları 2 motosiklet ile kaçtığı yönünde bilgiler açıklandı. Motosikletliler ile polis ekipleri arasında yaşanan takibin Yay Sokak’a kadar devam ettiği ve motosikletlerin yay sokakta yer alan Okçular Vakfı'na ait olan misafirhanenin önüne gelip bir süre boyunca orada beklediği açıklandı.

Şüpheliler polislerin geldiğini görmesi sonrasında plakasız olan motosikletler ile kaçmaya başladı ve bu sırada polis memuru da merdivenlerden aşağı inip şüphelilere doğru ateş etti. O sırada bölgede bulunan ve amcasının evine ziyarete gitmeye çalışan 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız ise polisin silahından çıkan iki kurşunun vücuduna isabet etmesi sonucunda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yıldız’ın ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapıldı ve 18 yaşındaki genç kız Okmeydanı Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden genç kız Türkiye'ye üzüntüye boğdu.

İstanbul Valiliği ise konu hakkında önemli bir açıklamada bulundu ve güvenlik görevlilerinin 7 ayrı suç sebebiyle takip edilen 2 şüpheliye kullandıkları plakasız ve çalıntı motosikletler ile kaçmaya çalıştıkları sırada engel olmak amacıyla silahla ateş ettiklerini belirtti. O sırada olay mahallinde yaya olarak bulunan 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız isimli vatandaşın güvenlik görevlisi tarafından silahla açılan ateş sonucunda kaza olarak yaralandığı belirtildi. Yaralı genç kızın kaldırıldığı hastanede gerçekleşen tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği söylenirken olaya karışan iki polis memurunun da Cumhuriyet Savcısı talimatıyla gözaltına alındığı belirtildi. Diğer taraftan biri 19 diğeri 27 yaşındaki kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

İstanbul Valiliği üzücü konu hakkında yapmış olduğu açıklamada Beyoğlu'nda plakasız ve çalıntı olan motosikletler ile kaçmaya çalışan 2 şüphelinin önüne geçilmesi adına açılan ateşte kaza olarak yaralanan vatandaşın kaldırılmış olduğu hastanede yaşamını yitirmesi hakkında idari ve adres soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Acı olay sonrasında 18 yaşındaki genç kızın yakınlarının gözyaşlarına boğulduğu öğrenilirken ailesi de sinir krizi geçirdi.