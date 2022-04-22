Akbank 12000 TL TC Vatandaşı Olan Kişilere Ödeme Yapıyor! Akbank üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlara 12000 TL ödeme Haberi geldi. Başvuru yapmak istiyorsanız Akbank üzerinden hızlı bir şekilde nakit imkanından faydalanabilir ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Başvuru yapmak istiyorsanız banka kredi politikalarına uygun bir müşteri olmanız gerekiyor. Akbank kredi puanı 1200 ve üzerinde olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyaya nakit ihtiyacı olması durumunda 36 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisi verecek. Akbank kredi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar için yapmış olduğu Bu açıklamadan özellikle sms ile başvuru yaparak kredi onayı alabileceğiniz haberini verdi. Sms ile başvuru yaparak kredi puanı 1200 ve üzerinde olan vatandaşlar aynı gün içinde işlem yaparak Kredi kullanabilecek ve hatta Banka hesabı olması durumunda Akbank direkt uygulamasını kullanan kişilere ödemelerini banka şubelerine gitmeden yapacak.

Akbank üzerinden cep telefonumuz aracılığı ile SMS ile kredi başvurusu yapmak için ücretli bir mesaj atmanız gerekiyor. Tek mesaj atarak hemen başvurumuzu gerçekleştirecek ve nakit kullanabileceksiniz. Akbank 12 bin TL'ye kadar vermiş olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasında sms ile başvuru Kredi yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numaranızı 4425 numarasına göndermeniz ile yapmaktadır.

444 25 25 numaralı müşteri hizmetleri numarasını arayarak da banka üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir yapmış olduğunuz sms kredi başvurusu sorgulamasını buradan hemen öğrenebilirsiniz.

12.000 TL'ye kadar verilecek olan bu krediler de 36 ay vadeye kadar işlem yapılırken ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapma imkanı sizlere sunulmaktadır. 12.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi yapacak olan kişiler bireysel müşteri olması gerekiyor.

Sigortalı olarak çalışan vatandaşların Akbank üzerinden sorunsuz bir şekilde nakite Onay olabilmeleri için son iş yerlerinde üç aydır çalışıyor olması gerekmektedir. Emekli olan kişilerde bu kampanyaya katılarak başvuru yapabiliyor emekli maaşınızı Akbank şubesine taşıyarak hemen işlem yapabilir ve nakit kredi kullanabilirsiniz. Bankanın güncel faiz oranlarını öğrenmek istiyorsanız akbank'ın resmi internet sitesi üzerinden veya akbank şubelerine giderek kampanya bilgisi alıp başvuru gerçekleştirebilirsiniz.