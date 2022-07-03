Emekli Olanlara 10.000 TL Ödeme Kararı Alındı! Şartlar Belli Oldu…

Emekli Olan Vatandaşlara 10.000 TL Üzerinde Ödeme Kararı Alındı! Şartlar Belli Oldu! Emeklilere Gelen Son Dakika Haberin Detayları yazımızda…

Emekli olan vatandaşlar için 10 bin lira ödeme kararı alında. Şartları belli olan ödemede 10 bin lira nakit kullanılabilecek. Son dakika kampanyasında 36 aylık vade kullanılacak. Kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından verilen ödemede, sizlere emekli olmanız halinde istediğiniz zaman ödemeye hak kazanabileceksiniz. Emekliler için yapılan kampanyaya katılım sağlamak için banka müşterisi olmanız ve internet bankacılığı için şifreye sahip olmanız yeterli.

Ziraat Bankası Üzerinden Yapılan Kampanyaya Başvuru Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankası, ülkemizde bankacılık alanında kamu hizmeti sunan bankalardan biri olmasından dolayı vatandaşların en çok tercih ettiği bankalar başında gelir. Ziraat Bankası tarafından uygulamaya koyulan ihtiyaç kredisine başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, 10 bin lira tutarında kredi kullanabilecek. Ziraat Bankası üzerinden işlem yapmak isteyen vatandaşlar 36 ay vadeli bu kredileri istedikleri zaman kullanabilecek.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden almanız durumunda ihtiyaç kredisine başvuru yaparak krediyi kullanabilirsiniz. İlk taksit ödemesinde ise emekli vatandaşlara 90 gün süre ile erteleme fırsatı sunuluyor. İhtiyaç kredisine katılım sağlamak için banka şubelerinin yanı sıra internet sitesi üzerinden de başvuru yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra bankanın mobil uygulaması kullanılarak da başvuru yapmak mümkün.

Vakıfbank Ve Halkbank Üzerinden Emekli Vatandaşlara Ek Ödeme Verilecek!

Kamu bankaları olarak hizmet veren Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 10 bin lira tutarlı ihtiyaç kredisi imkânı emekli vatandaşlara sunuluyor. Bu konuda duyuru yapan her üç banka gerekli açıklamaları yaptı. Vakıfbank ve Halkbank üzeriden ihtiyaç kredisine katılım sağlamak için başvuru yapılarak kısa sürede sonuç alınabilir. Başvurunun ardından tutarı hesaplarınıza aktarabilirsiniz.

Halkbank ve Vakıfbank tarafından ek ödeme alacak olan emekli vatandaşlar, daha önce bu bankalardan kredi almaları durumunda kolay bir şekilde işlem yapabilecekler. 36 aya kadar vade seçeneklerinde 3 aylık erteleme fırsatı da mevcut gözüküyor.