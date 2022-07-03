1000 2000 3000 4000 TL İçin Başvuru Yapmak İsteyen ve 18 Yaşında Olanlara 18.000 TL Verilecek ...

18 yaşından büyük olan vatandaşlar için 18 bin TL'ye kadar verilecek olan ihtiyaç kredileri kampanyaları hakkında duyurular paylaşııldı. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunabileceğiniz bu nakit kampanyalarında düşük faiz oranları ile birlikte en düşük limitlerde 4000 TL'ye kadar kredi kampanyasında bulunabiliyorsunuz.

Akbank

Banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olan her vatandaşın, Akbank üzerinden başvuru yaparak, kredi olabileceğini söylemek isteriz. 4000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz durumunda, Akbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmuş olursunuz. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak onay alacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeli olarak bu kredileri tamamen aynı gün içinde banka şubesine giderek kullanabiliyor.

Denizbank

Denizbank üzerinden cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, kredi başvurusunda bulunmanız durumunda sizlere 4000 TL'ye kadar düşük limitli kredi alıp alamayacağını söyleyeceklerdir. Sms ile kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar Kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasında yazarak bu mesaji 32 80 numarasına göndermeli. 32 80 numarasına gönderilen mesaj sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere üç ayı ertelemeli olarak kredi imkanı sağlanmaktadır.

En yakın banka şubesi üzerinden de işlemleriniz sadece kimliğinizle birlikte giderebileceğiniz Nakit kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, 5 dakika içerisinde, Denizbank üzerinden sonuç alabilmektedir. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında düşük faiz oranlarıyla kredi kullanacak olan vatandaşların banka kredi puanı yüksek olması gerekiyor.

ING Bank

Mini Kredi adında ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacak olan ing bank yapmış olduğu bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların banka kredi puanına göre, faiz oranlarından yararlanacağını açıkladı. Cep telefonunuz üzerinden mobil uygulamayı indirerek, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir veya size en yakın İNG Bank şubesine giderek, 36 ay vadeli olarak verilen 4000 TL'ye kadar kullandırılacak gelir belgesiz kredi'den faydalanabilirsiniz. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler, ayrıca, en yakın banka şubesine giderek gişe personelinden veya bireysel müşteri temsilcisi, personelinden de kredi onayı alabilmektedir.