Emekli Olanlar TC Kimlik İle İhtiyaçlarınızı Karşılayabilirsiniz! Hesaba Hemen Yatıyor

Emekli olanlar, TC kimlik ile ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Sadece kimlik kartı ile ihtiyacınız olan paraya hemen hesabınıza aktarabilirsiniz. Emekliler için bankalar duyuru yaptı.

Emekli olan kişiler faizsiz olan kredileri genelde tercih ediyor. Kredi başvurusu yaparken özellikle İslami usullere faiz haram olduğunu düşünerek faizsiz kredi veren bankalara yöneliyor. Faizsiz kredi veren bankalar emekliler için daha cazip geliyor. Başvuru yapmak için genellikle katılım bankalarından işlem yapıyor. Banka politikalarına uygun olmanız durumunda katılım bankalarından 100 bin lira tutarlı emekliye özel faizsiz kredi kullanabilirsiniz.

Emekli olan kişiler faizsiz kredileri kar payı oranları ile bankalardan alırlar. Faiz yerine kar oranları geçerli olmaktır. Hangi bankalardan kredi alınabilir sizler için derledik.

Ziraat Katılım Bankası’ndan Emekliye 100 Bin TL Faizsiz Kredi

Ziraat Katılım Bankası tarafından emekli olanlar için 100 TL tutarlı faizsiz kredi kullandırılacak. En yakın banka şubesine giderek emekli maaşınızı banka üzerine taşırsanız kredi kullanabilirsiniz.

Ziraat Katılım Bankası tarafından alacağınız kredi şartları taşımanız halinde hemen onay alarak aynı gün içinde kullanabilirsiniz. Aranan tek şart emekli maaşının Ziraat Katılım Bankasın taşımak gerekiyor. Şayet maaşınız banka üzerinde gözükmüyor ise krediye onay alamazsınız.

Banka üzerinden alacağınız 100 bin lira tutarlı kredi ile diğer bankalara olan tüm borçlarınızı kapatabilirsiniz. Yapılacak tüm bankacılık işlemlerinde ve verilecek kredilerde faiz uygulanmaz, helal kredi olarak işlem yapılır.

Kuveyt Türk Emekliye 100 Bin TL İhtiyaç Kredisi

Emekli maaşı Kuveyt Türk Bankası üzerinden alınması durumunda ya da emekli maaşın banka üzerine taşınması durumunda kredi notunun düşük olması durumunda bile kredi kullanılabilir. Kredi notu düşük olan kişilerin şartları sağlamaları halinde Kuveyt Türk Bankası üzerinden helal kredi alınabilir.

Emekli olanlar faizsiz şekilde alacakları kredileri 36 vadeli olarak düşük kap payı oranları ile kullanabilirler. Banka müşterilerine ayrıca ihtiyaç ve konut kredileri yanında taşıt kredisi gibi krediler de faizsiz işlem yapıyor. Şartların sağlanması durumunda sizler de bankaya başvuru yaparak kredilerden faydalanabilirsiniz.