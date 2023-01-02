2- 8 Ocak 2023 Haftalık Burç Yorumları! Tüm Burçlar

Koç burcu ve yükselen koçlar 2 8 Ocak 2023 haftasında yeni yıla giriş yapılması ile birlikte kendilerini çok şanslı hissedebilir ve bir umut onlar için hazırda bekliyor olabilir. Yeni haftada yaşayacakları konular ile ilgili heyecanı duyacak olan burç sahipleri para biriktirmek ve maddi değerleri korumak gibi temalar ile ilgilenecektir. Bunun yanı sıra salı günü itibariyle koçlar aşk ve sevgi konuları ile ilgili de yeni olaylar yaşayabilir.

Boğa burcu ve yükselen boğalar 2 8 Ocak 2023 haftasında yeni bir haftaya başlarken çeşitli yenilikler ile karşılaşacak ve bu değişimin korkutucu olmamasını isteyecektir. Bazı arzuların ve dürtülerin çok yoğun olduğunu hissedecek olan burç sahipleri kendilerini meşgul etmek için iş hayatları ile daha yoğun bir şekilde ilgilenecektir. Onlar için yeni haftada tavsiye edilen durum bedenlerine ve kendilerine daha özel bir şekilde önem vermeleri olacaktır. Yeni haftada bir yolculuğa da çıkmaları mümkün olan boğa burçları ve yükselen boğalar bu yolculuk sırasında sevdikleri işi yapıp yapmadıklarını sorgulayacaktır.

İkizler burcu ve yükselen ikizler 2 8 Ocak 2023 haftasında umut ettikleri durumları gözden geçirecek ve yeni senenin ilk haftasını yaşadıkları için bir heyecan dolacaktır. Kendileriyle baş başa kalmak isteyecek olan burç sahipleri bunun kendilerine bir ilaç gibi geldiğini düşünebilir. Eğitim hayatlarını teknolojinin desteği ile şekillendirmeleri mümkün olan ikizler burçları ve yükselen ikizler haftanın son günlerinde uzak bir yolculuğa çıkabilir.

Yengeç burcu ve yükselen yengeçler 2 8 Ocak 2023 haftasında arkadaşlık ve dostluk kavramları ile ilgilenecek ve arkadaşlarının problemlerini dinleyerek onlara bazı çözüm önerileri getirecektir. Evlerinde dostları için özel sofralar hazırlamaları mümkün olan yengeç burçları ve yükselen yengeçler genel anlamda sevgi dolu bir hafta geçirecektir. Onlar için yılın ilk haftasında tavsiye edilen durum yatırım yapmaya da özen göstermeleri olacaktır.

Aslan burcu ve yükselen aslanlar 2 8 Ocak 2023 haftasında evliler ise eşleri ile ya da partnerleri ile doğru bir iletişim kurmak için çaba gösterecek ve problemleri çözmeyi tercih edecektir. Bunun yanı sıra dostluk ve arkadaşlık kavramları da aslan burçları ve yükselen aslanlar için yeni haftada önemli olan kavramlar arasında yer alabilir. Cumartesi gecesinde yaşanacak olan dolunayın etkisiyle birlikte burç sahipleri bazı şeyleri geride bırakmayı seçecektir.

Başak burcu ve yükselen başaklar 2 8 Ocak 2023 haftasında gündemde farklı konuların olduğunu düşünecek ve süregelen bir rahatsızlık hakkında yeni gelişmeler yaşayacaktır. Bu rahatsızlık ile ilgili iyileşme belirtilerini tanıklık edebilecek olan başak burçları ve yükselen başaklar çeşitli sürprizler ile de yeni haftada karşılaşabilir. Başak burçlarının evden çalışmaya tekrar başlamaları da olası bir durumdur.

Terazi burcu ve yükselen teraziler 2 8 Ocak 2023 haftasında ilişkilerinde özgür olmak isteyecek ve bu konuyu partnerleri ile konuşacaktır.