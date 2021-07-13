Son dakika olarak emekliye müjdeli haber var. Emekli Olanlar Dikkat! Sadece TC Kimlik Vererek, İhtiyacınız Olan Parayı Hemen Hesabınıza Atacaksınız, Son Gün Ay Sonu. Sizlerde emekliyseniz ve kredi almak istiyorsanız, bazı bankalar duyuru yaptı.

Emekli olan kişiler genellikle kredi başvurusu yapacakları zaman faizsiz olan kredileri yönelmektedirler. Özellikle İslami usullere göre faizin haram olduğunu düşünürsek faizsiz kredi veren bankalar daha cazip gelmektedir. Emekli olan kişiler bu kredilere başvuru yapmak için katılım bankalarından işlem yapmanız gerekiyor. Banka politikalarına uygun olmanız durumunda katılım bankalarından 100.000 TL'ye kadar emekliye faizsiz kredi kullanabilirsiniz.

Emekli olan kişiler faizsiz kredileri kar payı oranları ile birlikte alırlar. Faiz yerine geçecek bu orantı genellikle faiz ve aynı oranlarda olmaktadır. Şimdi sizlere hangi bankalardan bu kredileri alabilirsiniz sizlere bahsedelim.

Ziraat Katılım Bankası emekliye 100 bin TL faizsiz kredi başvurusu

Ziraat Katılım Bankası üzerinden emekli olan kişiler 100 bin TL'ye kadar faizsiz kredi kullanabiliyor. Size en yakın Ziraat Katılım Bankası şubesine giderek emekli olmanız durumunda maaşınızı bu bankaya taşırsanız kredi kullanabilirsiniz. Ziraat Katılım Bankası üzerinden alacağınız bu krediler de şartları uygun olan müşteriler hemen onay olacak ve kredilerine aynı gün içerisinde kullanacaklardır. Bankanın sizlerden istediği şartların başında emekli maaşınızı Ziraat katılım Bankası'na taşımanız gerekiyor. Eğer maaşınızı taşınmayacaksanız kredi onay alamazsınız.

Banka ayrıca vereceği 100.000 TL krediler de diğer bankadaki olan borçlarımızı da kapatarak sizlere kredi imkanı sunacaktır. Yapılan tüm bankacılık işlemleri ve verilen krediler de hiçbir faiz uygulanmaz ve helal kredi olarak işlem yapılır.

Kuveyt Türk Emekliye 100 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu

Emekli maaşınızı Kuveyt Türk Katılım Bankası üzerinden alıyorsanız veya maaşınızı bu bankaya taşımak istiyorsanız kredi notunuz düşük olsa bile emekli kredisi kullanabilirsiniz. Kredi notu düşük olan müşteriler şartlara uygun olmaları durumunda kredilerini Kuveyt Türk bankaları üzerinden helal kredi olarak alabilir. Emekli olan kişiler faizsiz olarak alacakları bu krediler de 36 ay vadeye kadar düşük kar payı oranları ile birlikte kredilerini kullanacaklardır. Banka ayrıca ihtiyaç kredisi gibi konut kredisi ve taşıt kredisi gibi kredilerde de sizleri faizsiz işlem yapıyor.

Özellikle emekli olan müşterilere Hac ve umre ziyaretleri için kredi başvurusu yapılmaktadır. Bunun için de 6 ay ertelemeli ve 12 ay ertelemeli kredi paketleri mevcuttur. Banka şubesine giderek bu krediler hakkında da bilgi alabilirsiniz.

Albaraka Türk 100 bin TL faizsiz emekli kredisi başvurusu

Albaraka Türk üzerinde de 100 bin TL'ye kadar emekli kredisi başvurusu yapabiliyorsunuz. Size en yakın banka şubesine giderek Kredi başvurunuzu yapabilirsiniz. dDğer bankalar da olduğu gibi Albaraka Türk Katılım Bankası üzerinden de kredinizi maaş taşıması sonrasında alacaksınız. 36 ay vadeye kadar verilen bu krediler de ilk taksit ödemeniz de 3 ay erteleme yapma imkanınız vardır. Banka kredi notu düşük olsa bile emeklinin maaş taşıması durumunda kredilerine onaylıyor.