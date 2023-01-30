Emekli olan vatandaşları ilgilendiren açıklama yapıldı! Bankadan hesabı olanlara 90.000 TL ödenecek!

90000 TL'ye kadar emekli kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişilere 24 ay vadeli olarak emekli kredileri hesaplarına gelir belgesiz olarak yatacak. Denizbank ve Garanti Bankası tarafından başlatılan bu kampanyada, emekli maaşını kendi bankasından alan tüm vatandaşlar için 90000 TL'ye kadar ödeme verileceği açıklandı. Denizbank ve Garanti Bankası üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirdikten sonra uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemelerinizi yapabilecek ve onaylanan bu krediler hesaplarınıza yatırarak kullanabileceksiniz.

Denizbank ve Garanti Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlar, banka müşterisi olması durumunda işlemlerin hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceklerdir. Denizbank ve Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız sizlere uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirecektir.

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde ihtiyaç kredisi alabilirsiniz.

Denizbank üzerinden emekli Kredisi Kampanyası...

Denizbank emekli maaş hesabınız üzerinden sizlere ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır. En yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte başvurunuzu gerçekleştirerek, 90000 TL emekli kredisi kullanabilirsiniz. Emekli kredisi, aldığınız zaman diğer bankalardaki olan borçlarınızı kapatmanız için de banka sizlere destek verecektir.

Garanti Bankası üzerinden emekli Kredisi Kampanyası...

Garanti Bankası üzerinden de emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde emekli, hesabınız üzerinden kredi alabilirsiniz. Garanti Bankası Emekli Kredisi kampanyası dahilinde işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz kampanyalar da 36 ay vadeli ödeme alabileceğiniz bir kampanya hazırladı. 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz 50000 TL üzerindeyse bankadan gelir, belgeli olarak şubelere giderek emekli kampanyasına katılabilir ve emekli maaşınızı bu bankaya kaşıyarak yüksek, limitli krediler için belge vermeden işlem yapabilirsiniz.