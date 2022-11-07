7-10 Kasım Arasında IBAN Numaranıza 98000 TL Ödeme Yatacak! Son Dakika Haber Olarak Bankalardan Açıklandı

7 ve 10 Kasım tarihleri arasında 98000 TL'ye kadar ödeme alacak olan tüm vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi ödemeleri yapılacağı açıklandı. 98000 TL'ye kadar 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanından faydalanarak, nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi imkanı sağlanacağı açıklandı. En yakın banka şubesi üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek, tenkit kullanacak olan vatandaşlara 98000 TL'ye kadar ödeme imkanı sağlanmaktadır.

Başvurularınızı aşağıdaki bankalar üzerinden gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere banka kredi puanı uygun olmaları durumunda aynı gün içinde kredi ödemeleri gerçekleştirileceği açıklandı.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için uygun faiz oranlarıyla birlikte bu bankadan SMS atarak hemen ne kadar kredi onayı alacağınızı görebilirsiniz. Tc kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Banka şubelerine giderek veya bankanın internet sitesine girerek buradan da ihtiyaç kredisi imkanı sağlamanız mümkün olmaktadır.

DENİZBANK

Denizbank, Üzerinden İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte kredi imkanı sağlanıyor. Kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 32 80 numarasına göndererek, hemen ne kadar onay aldığınızı görebilirsiniz. Denizbank üzerinden kolay bir şekilde kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka hesabınızın olmuş olduğu internet bankacılığı şifresiyle birlikte Denizbank, mobil uygulamasına, oturduğunuz yerden giriş yaparak, kredi başvurusu yapabilir, onaylanan krediyi hesabınıza yatırabilirsiniz.

AKBANK

Akbank uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar ise Akbank Direkt uygulama şifresi aldıktan sonra 7 24, istedikleri zaman başvurularını banka şubelerine gitmeden yapabiliyor. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvurularında yüksek limitli krediler, hemen kendi hesabınıza yatırılabiliyor.