Emekli olan kişilerin hesapları kontrol edilsin! Bugün 2000 TL ödeme almış olabilirsiniz. Emekli olan vatandaşlar, 2000 TL kadar ödeme almak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirerek, bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi ve kredili mevduat hesabı yapabilecektir. 2000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, 36 ay vadeye kadar yapacakları bu işlemler ile birlikte kredisini hemen hesabına yatırabiliyor. Emekli maaşı olan kişiler, hesaplarını kontrol ederek, 2000 TL ödeme alıp almadığını, hem kamu bankalarından hem de özel bankalarından öğrenebiliyor.

Emekli maaş hesabı olan kişiler, Ziraat Bankası üzerinden ödeme emri

Ziraat Bankası üzerinden de ödeme alacak olan kişilerin maaş müşterisi olması durumunda, Ziraat Bankası, mobil uygulamasına giriş yaparak, hemen ödeme alacağı açıklandı. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız, en düşük limiti 2000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına gelir belgesiz olarak katılabilirsiniz.

Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden ve bankanın resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, işlem yapacak olan vatandaşlar, şartlara uygun olmaları durumunda aynı gün içinde kredi onay alabiliyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank gibi diğer kamu bankaları üzerinden de başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere emekli maaşlarına bu bankalar üzerinden alması durumunda hemen ödeme alabilmektedir. Ziraat Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verecek olan kamu bankası yapmış olduğu bu kampanya haricinde ayrıca Kredili Mevduat Hesabı başvurusu da yaptırmaktadır. Banka hesabınız üzerinden kredili mevduat hesabı başvurusu yaparak, 2000 TL'ye kadar hemen kredili mevduat hesabı, artı para kullanabilirsiniz.