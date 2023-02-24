4 bankadan deprem gibi duyuru: Ortalık sallandı: 10 bin TL ödemeler hesaplara yükleniyor

Son dakika bankalar üzerinden yeni bir kampanya haberi geldi. Uygun faiz oranları ile müşterilerine kredi imkanı sunacak olan Vakıfbank, Ziraat, Halkbank ve Şekerbank 10.000 TL'ye kadar hemen onay vereceğini açıkladı. Bu 4 bankadan yapılan açıklama sonrasında 10.000 TL'ye kadar işlem yapmak için mobil uygulamayı kullanmanız gerekiyor. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, belirli şartlara uygunsa hemen onay alabileceklerdir. Son dakika olarak verilen bu kredi haberinde, 10.000 TL kredi kullanacak olan kişiler 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak kredi kullanabilirler.

Vakıfbank, Ziraat, Halkbank ve Şekerbank Üzerinden Kredi Başvuru Şartları Nedir?

Vakıfbank, Ziraat, Halkbank ve Şekerbank üzerinden işlem yapacak olan kişilerden belirli kredi politikaları isteniyor. Bu politikalara göre işlem yapacak olan kişilerin kredi notu ve kredi sicili ön plana çıkıyor. Kredi alacak olan kişiler, belirli şartlar dahilinde onay aldıktan sonra, kredi tutarını mobil uygulamaya atacaklardır. Vakıfbank, Ziraat, Halkbank ve Şekerbank üzerinden sıkıntısız işlem yapmak isteyenler, banka kredi notu 1200 ve üzerinde olması gerekiyor.

Bankalardan icralık olan, avukatlık olan veya kırmızı kalem yemiş olan kişiler, maalesef kredi başvurusu yapsa da onay alamazlar. Özellikle kredilerin internet bankacılığı üzerinden verilmesi durumunda Vakıfbank, Ziraat, Halkbank ve Şekerbank online olarak ödeme yapacak ve bu kredilerde kişilerin faiz oranlarına göre işlem yapacak.

Vakıfbank, Ziraat, Halkbank ve Şekerbank Başvuru Nasıl Yapılır?

Vakıfbank, Ziraat, Halkbank ve Şekerbank üzerinden bankamatik kartı, kredi kartı veya banka hesabı olan kişiler 10.000 TL için başvuru yapmak istiyorsa, bankanın internet bankacılığı şifresini alması gerekiyor. İnternet bankacılığı şifresi ile birlikte, hangi bankadan kredi başvurusu yapacaksanız, o bankanın mobil uygulamasına girerek 10.000 TL 36 ay vadeli kredi alabileceksiniz. 24 ay vade ve 12 ay vadeli kredi seçeneklerinden de yararlanabilirsiniz.

Vakıfbank, Ziraat, Halkbank ve Şekerbank kredisi kullanacak olan kişilerin emekli olması durumunda ise, emekli maaşlarını bu bankadan alması ile hemen sonuç alabilecekleri söyleniyor. Ayrıca emekli olan kişiler 10.000 TL üzerinde de yüksek limitli krediler kullanabileceklerdir. Bu 4 bankadan işlem yapacak olan kişiler bankaların internet sitesi üzerinden kredi detaylarını öğrenebilirler...