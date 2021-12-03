Emekli Olan Kişilere Müjde Var, Bankalardan Ödeme Bu Hafta Devam Ediyor, En Düşük Limit 2000 TL Olacak

Ekonomik daralmayla birlikte sarsılan ve alım gücünü kaybeden her vatandaşımız gibi, Emekliliğini hak etmiş tüm vatandaşlarımızın yarasına merhem olacak 2 müjdeli bildiri hafta başından itibaren yürürlüğe girecek ve rahat bir nefes almalarına imkan sunulmuş olacak.

Emekli maaşını aldıkları bankalar üzerinden emekli promosyonunuzu alabileceğiniz gibi, acil ihtiyaçlarınızı karşılamak adına da nakit avans imkanı verilecek. Acil ihtiyaçlarında nakit sıkıntısı çeken emekli vatandaşımıza bankalar kredi haricinde de nakit avans imkanı sunuyor.

Bu bağlamda da maaşlarınızı düzenli olarak almakta olduğunuz banka hesaplarınıza artı olarak nakit avans ödemeleri aktarılacaktır. Hesaplarınıza aktarım yapılması için emekli maaşlarınızı düzenli bir şekilde aynı banka üzerinden almanız, kredi notunuz ve de kredi sicilinizin temiz olması şartı yeterlidir. VakıfBank, HalkBank ve Ziraat Bankası işbirliği ile başlatılan bu kampanya ile Özel ve Kamu Bankalarının iştirakide emekli vatandaşımıza yeni bir umut oldu ve işlemler yapılmaya başlandı.

Promosyon Ödemesi Emekliye Umut Oldu

3 Yıl boyunca emekli maaşını başka bankaya aktarmama sözünüze emekli promosyonu alabileceksiniz. Bu promosyonlar SGK üzerinden verilen ve geri ödeme şartı olmayan emekli promosyonu şeklinde kullanımıza sunulmuştur. Emekli vatandaşımıza geri ödemesiz olarak sunulan promosyonlar maaşların oranına göre verilmektedir. Emekli vatandaşımızın 1750 TL'ye kadar olan maaş barenine 750 TL emekli promosyonu ödemesi aktarılırken, 1750 TL ile 2750 TL arasında emekli maaş barenine 1000 TL emekli promosyonu ödemesi aktarılacak. 2750 TL ve üzeri emekli maaşı barenine sahip olan vatandaşlarımıza 1250 TL emekli promosyonu ödemeleri SGK üzerinden aktarılacaktır. Emekli vatandaşımıza sunulan çifte müjdeli haber ile özel bankalar daha yüksek oranda emekli promosyon ödemesi sunmaktadır. İşbankası 1500 TL, YapıKredi Bankası 1750 TL, QNB Finansbankası ve Garanti Bankası 2000 TL emekli promosyon ödeme imkanıyla özel bir hizmet sunmaktadır.

Emekliye Nakit Avans Ödemesi

Çifte gelen müjdeli haberin bir diğeri olan Nakit Avans Ödemesi Emeklinin derin bir nefes almasını sağlayacak. Emekli vatandaşımız maaşını düzenli olarak aldığı bankadan şubeye giderek yada mobil bankacılık hizmetini kullanarak başvuru yapmasıyla nakit avans imkanından yararlanabilecek. Emekli maaşınızı almış olduğunuz hesabınıza ek artı bir rakam olarak nakit avansınız hesabınıza aktarılmış olacak.

Bankalar emekli maaşı alan müşterileri olduğunuzda daha önce de bu imkanı maaşlarınızın %50'sini sunarak hizmet veriyordu. Fakat güzel bir gelişme olan tüm bankaların da dahil olmasıyla rekabet piyasasınında ilerlemesiyle bankalar tarafından acil ihtiyaçlarınıza 15 BİN TL'ye kadar Nakit Avans imkanı sunuluyor. Nakit avans başvurularınızı yaptıktan sonra emekli maaşı aldığınız banka hesabınıza yükleme yapılacak ve ne zaman kullanmak isterseniz nakit avansınızı kullanabileceksiniz. Sadece emekli olan vatandaşlarımıza sunulan nakit avans ödemelerinizi 12 aylık taksit seçeneği ile geri ödeme imkanıda sunulmaktadır.