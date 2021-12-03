QNB Finansbank Son Dakika Açıkladı, 20.000 TL Nakit Almak İsteyenlere Onay Veriyor

QNB FİNANSBANK YENİ KAMPANYASINI DUYURDU... Başvurusunu Yapana 20 BİN TL Hesabında.. QNB Finansbankası yeni bir kampanya ile gündeme oturdu. Başvuru yapana 20 Bin TL.. Detaylar haberimizde...

QNB Finansbank Süper Kampanya İle Gündem Oldu: Kredi kullanmak isteyen vatandaşlarımıza QNB Finansbank 20 BİN TL anında kredi kampanyası ile nakit ihtiyaçlarına acil çözüm sunuyor. QNB Finansbank müşterisiyseniz başvuru yaptığınızda 5 dakikada hesabınıza kredi ödemeniz aktarılacaktır. QNB Finansbank müşteri olmayanlarda bu hızlı krediden yararlanabilecekler. Uygun faiz oranları ve vadelerle başvuru yapan vatandaşlarımıza kredi ödemeleri anında hesaplarında olacak. SMS, İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık uygulamaları üzerinden de şubelere gitmeden kredi başvurusu yaparak kredi imkanından faydalanabileceksiniz. Bankanın sunduğu süper hızlı kredi kampanyasında kredi kullanım şartlarını sağlayan vatandaşlarımız ihtiyaçlarına uyan krediyi kullanma imkanına sahip olacaklar. QNB Finansbank tarafından sunulan kredi kampanyası şartlarına uygunsanız 20.000 TL acil ihtiyaçlarınız için hemen başvuru yapabilirsiniz. Banka gerekli şartları ve faiz oranları hakkında bilgilerde aktardı. Açıklamalar detaylı haberimizde..

Kredi Kampanyası Şartları QNB Finansbank Tarafından Bildirildi

QNB Finansbank'a dokunan herkesle, ihtiyaçları anlamaya, doğru çözümler üretmeye ve memnuniyete dayalı, mutlaka başarmayı hedefleyen yaşam boyu sürecek bir desteği de amaç edinmiştir. En çok kredi talep edilen özel banka statüsünün başta gelenlerinden olan bankamız hızlı ve anında kredi kullanmanız adına şartlarına uygunluk taşımanıza da önem veriyor. Kredi şartlarımıza uygun olan müşterilerimize özel olarak sunulan kredi kampanyamızı 36 ay vadeye kadar anında onay vererek kredilerini kullanma hakkı sunuyoruz. En önemli şartlardan biri de kredi notunuzun yüksek olmasıdır. Kredi notunuzun en düşük 1200 olması ve 1200 üzerinde olması halinde de kredi sonucunuza olumlu ve hızlı onay alabileceksiniz. Banka üzerinden kullanmış olduğunuz kredi kartı vb. ürünlerin kullanımından doğan ödemelerinizin de aylık periyotlarda düzgün ve gecikmesiz ödeniyor olması da sizler adına artı bir puan teşkil etmektedir. Bunlar baz alınarak bankamız sizlere hızlı onayla ve her zaman yanınızda olduğumuzu bilmeniz adına başta gelen misyonumuzla hizmet verecek.

20 BİN TL Olan QNB Finansbank Kredisine Başvuru Nasıl Olmalı?

QNB Finansbank'tan 20 BİN TL kredi alma imkanı. Kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlarımız, SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, TC KİMLİK numaranızı 5030 numarasına mesaj atmanız yeterli olacaktır. SMS ile yapılan başvurulara 5 dakika içinde sonuç alabilecek ve onaylanan kredinizi de banka hesabınıza aktarabileceksiniz. QNB Finansbank hesabınız olmasa bile kredinize onay aldıktan sonra kinliğiniz ile herhangi bir şubeden kredinizi kullanabileceksiniz.

QNB Finansbank %1,20 faiz oranı ve 36 aya varan vade imkanını vatandaşlarımızın ihtiyaçları adına sunuyor ve ilk taksit ödeme anında da 3 ötelemeli kullanım imkanıylada kolaylık sağlıyor. QNB Finansbank müşterilerine özel sunulan internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları üzerinden de başvuru yapıp hızlı onay vererek, kredinizi hesabınıza aktaracaklar. QNB Finansbank ATM'lerinden ve Müşteri Hizmetlerine ulaşarak da kredi başvurusu yapmanız için imkan sunuyor.