Emekli olan kişilere 3 Ekim tarihinden sonra, 3 gün içinde ödemeler yapılacak! Emekli maaşı alanlara müjde!

Emekli olan vatandaşlar, 3 Ekim tarihinden sonra 3 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirerek, emekli maaş hesapları üzerinden nakit ödemeler alabileceklerdir. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte olabileceğiniz bu nakit ödemelerinde 30000 TL'ye kadar sizlere gelir belgesiz olarak nakit kredi kullandırılırken ilk taksit ödemenizde de 90 gün erteleme yapılacağı açıklandı. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte alabileceğiniz bu kredilerden faydalanmak isteyen tüm vatandaşları emekli maaş hesapları aracılığı ile birlikte 3 gün içerisinde ödemeler yapılacağı da duyuruldu. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde aşağıdaki bankalar üzerinden başvurularınızı isterseniz banka şubelerinden, isterseniz de oturduğumuz yerden gerçekleştirerek, ne kadar onay aldığınızı görebilirsiniz.

Denizbank Emekli kredisi kampanyası

30000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların, Denizbank üzerinden kullanabilecekleri krediler, internet bankacılığı uygulamaları üzerinden 7 24 verilmektedir. Denizbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak, internet bankacılığına girerek ve müşteri hizmetleri numaralarını arayarak da 30000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi için başvurularda bulunabiliyor. Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden de işlemlerinizi kolay birşekilde yapabilecek ve onaylanan bu krediler hesaplarımıza yatırarak, yine aynı gün içinde ödeyeceksiniz.

Garanti Bankası Emekli Kredisi Kampanyası

Garanti Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşları internet bankacılığını kullanarak 5 dakika içerisinde ne kadar bu bankadan kredi onay alacağını görebiliyor. Garanti Bankası üzerinden emekli maaşa alan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa banka müşterisi olmasıyla birlikte kendi emekli maaş hesapları aracılığı ile birlikte internet şifresi de oluşturması gerekmektedir. oluşturmuş olduğunuz bu internet bankacılığı şifresiyle birlikte Garanti Bankası şubelerine gitmeden 30000 TL'ye kadar kredi kullanabiliyorsunuz.

QNB Finansbank, Emekli Kredisi Kampanyası

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan emekliler için yapılacak olan başvurularda özellikle nakit kredi kullanacak olan kişilerin banka kredi puanı yüksek olması durumunda başvurularını cep telefonları üzerinden SMS atarak yapabiliyor. Tc kimlik numaranıza 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda, Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak ve kredi sonucunuzu da hemen aynı dakika içerisinde gelecek olan kısa mesaj ile öğreneceksiniz.