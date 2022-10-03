Denizbank bu sabah duyurdu! SMS atarak başvuru yapın, 55 bin TL ödeme alın kampanyası başladı! Son dakika haberi geldi!

Denizbank, sabah yapmış olduğu yeni duyuruyla birlikte SMS atarak, başvuru yapan vatandaşlara 55000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi vereceğini açıkladı. Emekli maaşı hasa bunun üzerinden veya bir sigortalı olarak çalışıyor olan maaşınız üzerinden bireysel ihtiyaç kredisi, kullanabileceğiniz bu kredi kampanyasında Denizbank, düşük faiz oranları ile birlikte ekim ayı sonuna kadar sizlere 55000 TL ödeme yapacağını duyurdu.

Başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen tüm vatandaşlar için yapılacak olan işlemlerde belirtilen şartlara uygun olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak da hemen aynı gün içinde kredi ödemelerinden faydalanabilirler. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen tüm vatandaşlar için hızlı bir şekilde işlem yapılacağı ve onaylanan bu kredilerde hesaplarına yatırılacağı açıklandı.

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular sonrasında kredi başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşların 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi alabilecekleri kampanyalar haricinde, başvurularını gerçekleştirebilecekleri SMS ile birlikte ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacak.

Denizbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi

Denizbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olması isteniyor. Denizbank kredi politikalarına uygun olduğunuzu düşünüyorsunuz? Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek katacağınız ücretli mesaj ile birlikte 5 dakika içerisinde bu bankadan ne kadar kredi onay aldığınızı görebilirsiniz.

Denizbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, kredi işlemlerini gerçekleştirmek istiyorlarsa, şubelere gitmeden hemen aynı gün içinde hesaplarına yatırılacak olan bu ödemeler ile birlikte kredilerini Denizbank, mobil uygulaması üzerinden de kullanabiliyor. Denizbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazdıktan sonra 32 80 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda 55000 TL'ye kadar kredi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Başvurularını gerçekleştiren kişilerin kredi notu uygun olması durumunda 5 dakika içerisinde onay mesajı almaktadır.