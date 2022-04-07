Emekli Olan Kişiler TC Kimlik Numarası Sonu 0-4-2-8-6 ise 10.000 TL Ödeme Bayrama Kadar Alacak

Emekli olan vatandaşlar için başlatılan son dakika kampanyasında, TC kimlik numarasının son hanesine göre, 10000 TL'ye kadar ödeme verilecek. Emekli olan kişiler başvurularını gerçekleştirerek, 10000 TL kendi hesaplarına yatırabilecek. Emekli olan kişilerin bayram için verilecek olan bu kredi kampanyasında 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu yapan vatandaşlar, Ramazan Bayram öncesinde, kullanacakları bu kredilerin ödemelerine ise Ramazan Bayramı sonrasındaki kurban bayramında başlayacak.

Başvuru yaparak, işlem yapmak isteyen emekliler, kendi emekli maaş almış oldukları banka hesabı üzerinden hemen internet bankacılığı şifresi oluşturabilir ve internet bankacılığı üzerinden şubelere gitmeden de ödemeleri kendi hesabına yatırabilir. Başvuru yaptıktan hemen sonra banka sizin kimlik numaramız üzerinden sorgulamanızı gerçekleştirecek ve hızlı bir şekilde ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgileri sizlere söyleyecektir.

Türkiye'deki kamu bankaları ile birlikte özel bankaların başlatmış olduğu bu kampanya en çok talep edilen banka Ziraat Bankası olmaktadır. Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyaçları olması durumunda hızlı bir şekilde kredilerini hemen hesaplarına yatırabiliyor. başvuru yapmak isteyen kişiler, ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapabilir ve rahat bir nefes alabilir.

Ziraat Bankası üzerinden emekler için verilecek olan 10000 TL başvuru nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler sadece 10000 TL değil. 10000 TL üzerinde nakit kredi onayı alabiliyor. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan kampanya duyurusu ile birlikte vatandaşlar, bu krediler alabilmeleri için emekli maaşı Ziraat Bankası üzerinde olması gerekiyor. Banka şubesinden, bankanın resmi internet sitesinden ve banka mobil uygulaması üzerinden istediğiniz zaman başvurunuzu gerçekleştirebilir ve nakit kredi onay alabilirsiniz.

Garanti Bankası üzerinden, emekliler 10000 TL ödeme

Garanti Bankası üzerinden emekli olan vatandaşlar da 10000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirebilir ve nakit olmayabilir. Garanti Bankası üzerinden emekli maaşı olan kişiler, mobil uygulama aracılığıyla istedikleri zaman başvurularını gerçekleştirebiliyor. Garanti Bankası, ayrıca, kendi banka şubeleri haricinde müşteri hizmetleri numarası üzerinden de vatandaşlara kredi imkanı tanımaktadır. Düşük faiz oranları ile emekli olan vatandaşlara verilecek olan bu kredilerde maaşınızı bu banka üzerinden alıyorsanız sizin kredi puanınıza göre işlem yapılmaktadır. İlk defa maaş taşıyacak olan vatandaşlar ise kredi başvurusu yapmak için hızlı bir şekilde sonuç alabilecektir