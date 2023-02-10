Emekli olan kişiler dikkat! 12000 TL ödeme haberi verildi, Hemen alın!

Emekli olan kişiler için başlatılan yeni kampanyada, kamu bankaları ile birlikte özel bankaların ihtiyaç kredisi kullandıracağını açıkladı. Şubat ayı sonuna kadar düşük faiz oranları ile birlikte kullanabileceğiniz bu kredi kampanyalarına katılmak isteyen tüm vatandaşları emekli maaş hesapları üzerinden destek verilecektir. Emekli olup, kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için belirli şartlar dahilinde, ödemeler gerçekleştirecek olan kamu bankaları yapmış oldukları bu kampanyalarda 12000 TL'ye kadar ödeme vermektedir.

12000 TL'ye kadar nakit kullanmak isteyen kişiler gelir belgesiz, bu işlemleri yapacağı için internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de işlem yapabiliyorlar. Emekli olup, nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için 36 ay vadeli 12000 TL'ye kadar ödeme verilmektedir.

Kamu bankaları üzerinden ödeme alabilirsiniz...

Kamu bankaları üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru yapabiliyor. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank kendi emekli maaş hesapları üzerinden daha önce kredi kullanıp, düzenli ödemeler yapan tüm vatandaşları emekli kredisi ödemesi vermektedir. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, kullanabileceğiniz 12000 TL kredi haricinde daha yüksek limitlerde ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi kullanmanıza olanak sağlanmaktadır.

Özel bankalarda başvuru yaparak, kredi ödemesi veriyor...

Emekli maaşını özel bankalar üzerinden alan ve kredi kullanıp, düzenli ödemeler yapan kişilere 12000 TL'ye kadar ödeme verileceği haberi verildi. Garanti Bankası Yapı Kredi Bankası işbankası ve Denizbank tarafından 12000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişilere mobil uygulama üzerinden destek veriliyor.