Emekli ödemeleri bugün başladı! Hesaplarını kontrol edenler ATM'den çekebilecek...

Emekli olan kişiler için devlet destekli ödemeler, hesaplara yatmaya başladı. Emekli maaşı alan ve ay sonunu zor getiren kişiler, emekli maaş haricinde, kendi bankası üzerinden de nasıl ödeme alabilirim bunun hakkında araştırmalar yapmaya başladılar. Devlet destekli olarak sadece emekliye ödeme verecek olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank , yaptıkları bu açıklamalar sonrasında nakit ihtiyaçları olan kişiler için 50 bin TL bütçe belirledi. Bu belirtilen bütçe ile birlikte, vatandaşlar nasıl onay alacak ve nasıl işlem yapacak merak edilmeye başlandı.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı almanız durumunda, bankadan kredi almanız için her hangi bir sıkıntı yoktur. Kredi notunuz düşük olsa da devlet destekli düşük faizli krediler için başvurunuzu bankadan yapabileceksiniz. Ziraat Bankası ve Halkbank özellikle mobil uygulama kullanan emeklilere de kredi vermektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alacak kişiler, uygun faizlerle kredi alabileceklerdir.

Başvuru yapmak isteyenler, emekli maaşları kamu bankasında olması durumunda, internet bankacılığını kullanarak işlem yapabilmektedirler. Emekli maaşı aldığınız banka hesabı üzerinden hemen internet bankacılığı şifresi alın ve bu şifreyi mobil uygulama aracılığı ile birlikte, giriş yaparak, ihtiyaç kredisi başvurusu yapabileceksiniz. Bankaların internet bankacılığını kullanarak kredi kullanmak isteyenler, banka mobil uygulamasından işlemlerini yaptıktan sonra da bankaya gitmesine gerek kalmayacak ve bu kredileri hemen hesaplarına atacaklar.

Sadece internet bankacılığı değil, bankanın internet sitesinden ve şubelerinden de kimlikle başvuru yapabilirsiniz. İnternet bankacılığı üzerinden nakit kredi kullanmak isteyenler, başvurularını belirli şartlar dahilinde alabileceklerdir. Onaylanan tutar kadar krediler, uygun faizlerle banka hesaplarına yatacaktır. Maaşınızı devlet bankalarına taşıdıktan sonra sadece ihtiyaç kredisi değil, emekli promosyon olarak da 750 TL ödeme almanız mümkün olacaktır.

PTT veriyor mu?

PTT üzerinden de emekli maaşı alan kişiler, başvuru yaparak ihtiyaç kredisi kullanabilirler. Banka kredisi için özellikle SMS atmanız da sizlere hazırlanan bir durumdur. SMS ile bir kredi başvurusu yapacak olan kişi, PTT TC yazarak bu mesajı 3050 numarasına gönderebilirler. Ayrıca PTT üzerinden gişe personeli yardımı ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmanız da mümkündür. PTT verdiği bu kredileri aktifbank aracılığı ile yapmaktadır.