Emekli maaşlarını bu ay alacak olanlar dikkat: Akbank duyuru yaptı

Emekli maaşına bu ay alacak olan vatandaşlar için Akbank tarafından yeni bir duyuru yapıldığı açıklandı. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuruda, uygun faizlerle ödemeleri gerçekleştirebilecekleri bir kampanya hazırladığını açıkladı.

Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen emeklilere uygun faizlerle ödemeler, vereceğiniz kredilerin hızlı bir şekilde hesaplara yatıracağını açıkladı. Nakit ihtiyacı olan tüm emekler için kampanya başlatan Akbank, emekli maaşını bu ay alacak olan vatandaşlara daha düşük faiz oranları ile birlikte kredi ödemesi vermektedir.

Akbank Emekli Kredisi Başvurusu...

Akbank üzerinden Emekli Kredisi kampanyasına başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, maaş müşterisi olmanız isteniyor. Akbank üzerinden kredi alacak olan tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olması durumunda, işlemlerini gerçekleştirerek, kredi ödemelerini bankadan internet uygulaması üzerinden de yapabiliyor.

Emekli maaşınızı almış olduğunuz banka Akbank ise başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde, sizleri hızlı bir şekilde kredi ödemeleri verilecek. Emekli maaş hesabınız üzerinden TC kimlik numaranız ile sorgulama yapılacak ve 100000 TL'ye kadar 24 ay vadeli kredi ödemesi alabileceksiniz.

Emekli maaşını Akbank üzerinden almayan vatandaşlar, maaş, taşıma işlemleri sonrasında başvurularını gerçekleştirebilirler ve Halkbank'ın başlatmış olduğu bu krediye katılabilirler.