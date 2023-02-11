Emekli maaşlarını bankadan alanlar dikkat: O banka tekrardan 50 bin TL ödeme yapacak

Emekli maaş hesabınız üzerinden 50000 TL kadar ödeme almak istiyorsanız, Yapı Kredi Bankası kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Emekli maaş hesapları üzerinden 50000 TL kadar ödeme vereceğini, bu sabah itibarıyla duyurusunu yapan Yapı Kredi Bankası, kendi bankasından emekli maaş alan vatandaşlara, haftasonu olması durumunda bile internet bankacılığı uygulaması üzerinden 50000 TL ödeme yapacak. Emekli maaş hesaplarınız üzerinden alacağınız 50000 TL, ödemelerde, sizlere 24 ay vadeli ve 36 ay vadeli kredi ödeme tabloları oluşturulmaktadır.

Emekli maaş hesabı üzerinden ihtiyaç kredisi...

Emekli olan kişilerin ekonomik sıkıntı yaşamaları durumunda bankalardan ihtiyaç kredisi kullanarak bu sıkıntıyı gidermeleri bekleniyor. Emekli olan vatandaşlar, özelliklede kendi bankası olan bankalardan daha düşük faizlerle, kendilerine özel faiz oranları ile birlikte yapılacak olan kampanyalara katılmaları isteniyor.

Emekli maaşını Yapı Kredi Bankası üzerinden alan vatandaşlara da 50000 TL kadar ödeme verileceği açıklandı. Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu bu kampanya duyurusunda, başvurularını gerçekleştirerek, onay alacak olan tüm vatandaşlara istedikleri zaman başvurularını internet bankacılığı uygulaması üzerinden yapacağını duyurdu. yapı Kredi Bankası üzerinden sizlerde başvuru gerçekleştirerek, onay alabilecek, bu kampanyalarda 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak kredi kullanabilirsiniz.

Emekli, hesabınız üzerinden başvuru yapmak için kendi hesabınız üzerinden müşteri hizmetleri numarasını arayarak hemen internet bankacılığı şifresi oluşturabilir, Yapı Kredi Bankası, mobil uygulamasına girerek maaşınıza kadar verilecek olan krediyi öğrenebilirsiniz. aynı zamanda banka müşterileri bankaların açık olduğu zamanlarda, şubelere giderek kimlikleriyle birlikte de kredi kullanabiliyorlar.