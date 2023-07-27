Emekli maaşı alan vatandaşlar için düzenlenen özel kampanyada, 0.49 faiz oranlarıyla birlikte 15.000 TL'ye kadar 24 ay vadeli kredi imkanı sunuluyor. Devlet destekli olarak gerçekleştirilen bu kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilere, kendi bankaları üzerinden 0.49 faiz oranlarıyla kredi verilecek. Kamu bankaları, emekli maaşlarını kendi hesaplarında alan vatandaşlara bu avantajlı kredi imkanını sunuyorlar. Başvuruların internet üzerinden yapılabileceği gibi banka müşterilerine daha uygun faiz oranlarıyla ödeme kolaylığı da sağlanacak.

Kredi kampanyasından yararlanmak isteyen emekliler, sadece kamu bankaları aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Emekli maaşını aldıkları bankalar üzerinden başvurularını yaparak bu fırsattan yararlanabilirler.

Kampanya kapsamında emeklilere 24 ay vadeli kredi kullanma imkanı sunuluyor ve bu kredilerde 0.49 faiz oranı uygulanıyor. Daha önce bankadan kredi kullanıp düzenli ödemeler yapan vatandaşlar, kampanyaya katılarak ilk taksit ödemesini 6 ay erteleme fırsatından yararlanabilecekler. Nakit ihtiyacı olan emekliler, bu avantajlı kampanyaya katılmak için banka şubelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilecek ve internet üzerinden ön onay alarak kredi kullanmak için şubelere başvurabilecekler.

Emeklilere sunulan bu özel kampanya, nakit ihtiyacını gidermek isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Devlet destekli düşük faizli kredi imkanı, emeklilerin maddi sıkıntılarını hafifletmeye ve nakit ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılamalarına yardımcı oluyor. Kamu bankalarının desteğiyle düzenlenen bu kredi kampanyası, emeklilere finansal açıdan önemli bir destek sağlamaktadır.