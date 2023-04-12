Resmi gazetede açıklandı: Gece 23'de yayına girdi: Çalışanlara Dev Destek Hem De Gelir Testine Gerek Kalmadan

Pandeminin yoğun olduğu salgın sürecinde 6 milyondan fazla çalışan için ödenen 50,7 milyar liralık kısa çalışma ödeneği deprem bölgesindeki vatandaşlara umut ışığı oldu. 60 milyar lira üzerindeki harcama yapılan işsizlik sigortası fonu ile depremzede vatandaşların elinden tutulmuş oldu. 11 ili kapsayan dev destek hakkında merak edilenler…

SGK verilerinden elde edilen bilgiler kapsamında deprem bölgesi olarak bilinen 11 ilde 2022 yılı sonu itibari ile 3,2 milyon sigortalı çalışan mevcuttur. Bu bölgede çalışanların 400 binden fazlası memur olarak çalışırken, 400 binden fazlası ise esnaf ve tarım sektöründe kendi hesabına çalışan kişilerden bulunuyor. Bir yâda birden fazla işverene hizmet sözleşmesi ile çalışan sigortalı sayısı ise 2,3 milyon kişiyi kapsıyor. Stajyer kursiyer olarak ayda 10 günden az çalışanların hariç, uzun vadeli sigortalı olarak çalışanlar 1 milyon 880 bin kişi olarak açıklandı.

Destek Almak İçin Teste Gerek Kalmıyor

Asrın depreminde etkilenen 11 şehirde birden fazla üretim tesisi bulunurken olağanüstü hal süresi 22 Mayıs tarihi itibari ile son bulacak. Olağanüstü hal için 3 aylık bir uzatma süresi hedefleniyor. Bölgede gerçekleştirilen başvurular İşkur tarafından değerlendirmeye tabi tutuluyor. Kısa çalışma ödeneğinde başvuru yapan vatandaşlara uygunluk testi yaptırılmadan ödeme yapılacak.

Kısa çalışma ödeneğine başvuracak olan depremden etkilenmiş olan kişiler, haftalık çalışma süresini geçici olarak azaltan, faaliyetlerini tamamen ya da kısman durduran işverenlerin başvuruda bulunabilecek. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanmak isteyen çalışanların son 4 ay içerisinde çalışıyor olması gerekir. Bunun yanı sıra 600 gün işsizlik sigorta primlerinin yatırılmış olması da gerekir. Başvuruda bulunacak kişi için her hangi bir sorun konusu değil. Başvuruda bulunan kişi asgari ücretli ise son 12 aylık asgari ücret ödemelerine bakılarak ödeme yapılacak.