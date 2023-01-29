Altında yeni senaryo! Önce düşecek, sonra füze gibi çıkacak! O tarihte alanlar, satanlar dikkat!

O tarihte alanlar, satanlar dikkat! Altında yeni senaryo! Önce düşecek, sonra füze gibi çıkacak! Yatırımcılar 2023 yılında altın fiyatlarının ne olacağı konusunda bilgi sahibi olmak istiyor. Bu konuda stratejistler, finans uzmanları ve bankalar oldukça ciddi uyarılarda bulundu. Altın fiyatlarındaki dalgalı fiyatlanma sürerken aniden gelen rekor seviyeler ve ardından gelen sert düşüş yatırımcıları korkuturken uzmanlar altının ufak bir düşüş sonrası rekora gideceğini düşünüyor.

Altındaki Durum ne olacak? 3 kademeli senaryo nasıl gerçekleşecek?

2023 senesine ilişik altın fiyatları tahminleri peş peşe gelmeye devam ederken creditsuisse analistleri tarafınca piyasaya sürülen raporda altın, şu anda 1.790 dolarda görülen tehlikeli sonuç 200 günlük hareketli ortalamaya yakın görülüyor. Mevcut tabanla, 2022'deki düşüşün yüzde 50'lik düzeltmesi olan 1.843 dolara, arkasından 1.877 dolara ve hemen sonra 3’üncü durak olarak 1.896 dolara seviyesine göz dikecek şeklinde ifade ile altının rekor yükseliş beklentisine işaret edildi.

Bir öteki dev yatırım bankası Goldman Sach ise altın yapısal şekilde yüksek makro oynaklıktan ve pay senedi risklerinin çeşitlendirilmesi ihtiyacından yarar sağlayabilir ifadelerini kullanarak altının her vakit güvenli liman olduğunu dile getirdi.

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