Temmuz 2023 ikinci yarısı için yapılan düzenlemeyle birlikte SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 19,77, Emekli Sandığı emeklilerine ise yüzde 17,55 oranında emekli maaşı zamı yapılmıştı. Ancak son dakika gelişmesi olarak, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifiyle emekli maaşlarına yüzde 25 zam yapılması kararlaştırıldı. Bu düzenleme, asgari ücret ve memur maaş zamlarıyla birlikte yetersiz bulunan emeklilerin maaşlarının artırılmasını hedefliyor.

Yapılan düzenlemeyle birlikte en düşük memur maaşı 22.017 TL'ye yükseltildi ve emekli maaşlarına yüzde 25 zam yapılması kararlaştırıldı. Bu zam düzenlemesini içeren kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Emekli Maaşlarına Yüzde 25 Zam!

Emekli maaşlarına yapılan zam düzenlemesiyle ilgili olarak seyyanen zam beklentileri Meclis koridorlarında konuşuluyordu. Ancak tüm emekliler için zam oranı, refah payıyla birlikte açıklanan yüzde 25'te kaldı. Şimdi ise gözler, emekliye seyyanen zam gelecek mi sorusuna çevrildi. Bu konuda ise dikkatler bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi.

AKP ve MHP'den Emekliye Seyyanen Zam Açıklaması Emeklilere seyyanen zam talepleriyle ilgili olarak siyasilerden açıklamalar gelmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, memurlara yapılan seyyanen zam oranının, yüzde 25 zamın yanında emekli aylıklarına da eklenmesini talep etti. AKP Grup Başkan Vekili Abdullah Güler ise bütçedeki dengeye dikkat çekerek, uzlaşı mesajı verdi ve "Önümüzdeki dönemde ekonomik imkanları artırma noktasında çabamız devam edecektir" dedi.

Emeklilere Seyyanen Zam Görüşmesi

Emeklilere seyyanen zam konusunda iki gün boyunca NATO zirvesinde olan ve dün akşam ülkeye dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugün istişare yapılacağı öğrenildi.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya'nın değerlendirmesine göre, Cumhurbaşkanı'nın emeklilere yapılacak zam oranını artıracağına dair güçlenmiş bir durum bulunuyor. Seyyanen zam yerine oransal zam söz konusu olacak. Tahminlere göre zam oranının yüzde 30'a kadar çıkabileceği belirtiliyor. Seyyanen zam herkese eşit olarak yansıdığı için oransal zam daha uygun bir çözüm olabilir.

En düşük SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı ise değişmeyerek, Temmuz 2023 için belirlenen seviyede kalmıştır.

Yapılan düzenlemelerle emekli maaşlarına yapılan yüzde 25 zam, emeklilerin gelirlerini artırmayı hedeflemektedir. Bu düzenlemeyle birlikte emeklilerin daha iyi bir yaşam sürmeleri ve mali açıdan daha güvenceli olmaları hedeflenmektedir.