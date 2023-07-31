Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dakika açıklamasıyla, emekli maaşlarına seyyanen zam yapılması müjdesi geldi. Uzun süredir talep edilen bu konuda emeklilere olumlu haber verilerek, seyyanen zam onaylandı. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SSK), BAĞ-KUR ve 4C statüsünde emekli olanlar ile EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) için ek zam yapılarak maaşlara katkı sağlanacak. Temmuz ayında gerçekleştirilen %25 oranındaki zamların yanı sıra, emeklilerin talep ettiği 8.000 TL'lik seyyanen zam da emekli maaşlarına yansıtılacak. Bu kararla birlikte 16 milyon emekli vatandaşın yüzü gülecek.

Emeklilerin %25 oranında artırılmış maaşlarını almaya başlamasının ardından yapılan açıklamayla seyyanen zam haberinin duyurulması büyük bir sevinçle karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bizzat bu müjdeli haberi kamuoyuyla paylaştı ve seyyanen zam için gerekli çalışmaların başlaması talimatını verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ek teklif, TBMM'ye sunulacak ve kısa sürede onaylanması bekleniyor.

Temmuz ayında gerçekleşen %25'lik maaş artışının yanı sıra memur maaşlarına yapılan %17,55'lik enflasyon farkı ve 8077 TL'lik seyyanen zamın ardından, Türkiye Emekliler Derneği ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından emeklilere seyyanen zam yapılması çağrıları yapılmıştı. Bu taleplerin karşılık bulmasıyla birlikte emeklilere verilen 8.000 TL'lik seyyanen zam olumlu sonuçlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmaların kısa süre içinde onaylanması bekleniyor.

Bu gelişmeyle birlikte milyonlarca emeklinin maaş durumu sil baştan değişiyor. Emekli vatandaşlara yönelik yapılan seyyanen zam kararı, maddi anlamda büyük bir destek sağlayacak. Emeklilerin yaşam standartlarının yükselmesi ve ekonomik güçlüklerin azalması hedefleniyor. Bu düzenleme sayesinde emekli vatandaşlar, maaşlarının artışıyla daha rahat bir hayat sürdürebilecekler. Ülkemizin tüm vatandaşlarına refah ve huzur getirmesi temenni edilen bu kararın, emeklilere ve ülke ekonomisine olumlu etkileri olacağı düşünülüyor.