Emekli maaşlarına seçim öncesinde ara zam yapıldı! 5.500 TL maaş alan emeklinin kaç para alacağı belli oldu!

Haberi duyan emeklilerse alacakları maaşı hesaplamaya başladı. Geçtiğimiz yıl 3500, 3800, 4200, 4600 ve 5000 TL maaş alanların 2023 yılı itibariyle ne kadar maaş alacakları hesaplanmaya başlandı. En düşük emekli maaşının 5500 TL olacağı geçtiğimiz günlerde cumhurbaşkanı tarafından açıklandı.

Yılın İkinci Yarısında Yeni Zam

Açıklanan en düşük maaş rakamları neticesinde SSK BAĞ-KUR emeklileri alacakları maaşın ne kadar olacağına dair hesaplamalar yapıyor. Açıklanan zam oranlarına göre maaşlarda yüzde otuzluk bir artış yaşanacağı aktarılıyor. Nitekim yüzde otuzluk zam oranıyla yeni emekli maaşlarının rakamları da belli olmaya başladı. 3500 TL’den 5500 TL’ye çıkan emekli maaşlarına yılın ikinci yarısında ek zam gelmesi planlanıyor.

Emekli Maaşları Ne Kadar Olacak?

Yapılan ek zamlarla yeni maaşlar ise şu şekilde olacak:

· SSK 2000 öncesi emeklileri: 5 bin 859 TL

· SSK 2000 sonrası emeklileri: 3 bin 631 TL

· Bağ-Kur esnaf emeklileri: 4 bin 269 TL

· Bağ-Kur tarımdan emekli olanlar: 4 bin 024 TL

Yapılan yüzde otuzluk zam sonrasında 2023 yılının ilk yarısı için emekli maaşları listesi ise şu şekildedir:

· 4 bin 300 lira maaş alan emekliler 5 bin 590 lira

· 4 bin 400 lira maaş alan emekliler 5 bin 720 lira

· 4 bin 500 lira maaş alan emekliler 5 bin 850 lira

· 4 bin 600 lira maaş alan emekliler 5 bin 980 lira

· 4 bin 700 lira maaş alan emekliler 6 bin 110 lira

· 4 bin 800 lira maaş alan emekliler 6 bin 240 lira

· 4 bin 900 lira maaş alan emekliler 6 bin 370 lira

· 5 bin lira maaş alan emekliler 2023 yılı itibariyle 6 bin 500 lira emekli maaşı alacak.

Bu maaşların son hallerinin vatandaşlar için biraz daha iyi maaşlar olduğu ifade edilebilir. Bu konuda yapılan zamlar ile vatandaş ekonomik olarak rahat edecekler.

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