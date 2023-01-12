Denizbank, 1 gün içinde başvuru yaparak onay alan herkese, 44.000 TL ödeme yapacağını açıkladı

Denizbank resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan İhtiyaç Kredisi kampanyası duyurusu büyük ilgi gördü. Bankadan yapılan açıklamada, Denizbank, kendi banka müşterisi olan kişilere öncelik tanıyarak daha hızlı bir şekilde kredi ödemesi gerçekleştirecek. Yaşamış olduğumuz son zamanlardaki ekonomik sıkıntılar sebebiyle birlikte Denizbank, yapmış olduğu kampanyalarda özellikle acil para ihtiyacı olan vatandaşları hedeflemektedir. Denizbank üzerinden sizlerde bireysel tüketici kredisi kullanarak destek kredilerinden faydalanabilir, onaylanan kredileri, hesabınıza yatırarak hemen görebilirsiniz.

Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, banka müşterisi olan tüm vatandaşlar, 3 ay ertelemeyle bu kredi kampanyalarını istedikleri zaman katılabiliyor. Denizbank, ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, başvuru gerçekleştirmek için cep telefonunuz üzerinden bir kısa mesaj atarak da bir dakika içerisinde sonuç öğrenebilirsiniz.

Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar SMS ile kredi işlemleri gerçekleştiriyor...

Denizbank, yapmış olduğu kampanyada kredi başvuruları, cep telefonunuz üzerinden SMS ile sizlere vermektedir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka müşterisi olan tüm vatandaşlar, Denizbank'ın başlatmış olduğu bu kredi kampanyasına katılarak, cep telefonları üzerinden SMS atarak işlem yapabilmektedir. Sms ile kredi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara 36 ay vadeli kredi ödemesi verilir.

Cebimde kredi kampanyasına katılarak, başvuru yapmak istiyorsanız kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi yazarak bu mesajı 32 80 numarasına göndermeniz gerekiyor. 32 80 numarasına gönderilecek olan mesajda yazmış olduğunuz doğum tarihini, aralarda nokta olarak gün ay yıl olarak şekilde yazmanız istenmektedir. Nakit ihtiyacı olup, kredi başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara belirtilen politikalar dahilinde kredi ödemeleri 5 dakika içerisinde hesaplara yatırılarak ödenmektedir.

DenizBank İhtiyaç kredisi başvurusunu aynı zamanda mobil uygulamalar üzerinden de yedigün yirmidört saat yapabiliyorsunuz. Denizbank'ın resmi internet sitesine giriş yaparak, kampanya detayları hakkında bilgi alabilir, güncel kredi faiz oranlarını öğrenebilir ve kullanacağınız tüm kredilerdeki, Güncel limitler ile birlikte aylık taksit hesaplamanız yapabilirsiniz.