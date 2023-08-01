Ünlü SGK uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yeni açıklamayla emekli maaşlarına dev bir zam geleceğini duyurdu. Erdursun, emeklilik sistemiyle ilgili çeşitli düzenlemelerin yapılacağını ve tüm emekli aylıklarına ciddi oranda zam yapılacağını belirtti. Bu haber vatandaşlar arasında büyük bir heyecan yarattı.

Ayrıca, belediye seçimleri öncesi kadınlara emeklilikte yeni yasal haklar verileceği, çocuğu olan kadınların emeklilik yaşının geri çekileceği ve kadınların ödediği isteğe bağlı sigorta primine indirim yapılacağı da Erdursun'un paylaştığı bilgiler arasında yer alıyor. Bu düzenlemelerle kadın emeklilerin sosyal güvencesinin artırılması ve emeklilikte daha iyi koşulların sağlanması hedefleniyor.

Özgür Erdursun'un duyurduğu tarih ve rakamlarla ilgili detaylar henüz açıklanmamış olsa da, emekli vatandaşlar bu haberle birlikte maaşlarındaki artışın kendilerine büyük bir rahatlama sağlayacağına inanıyorlar. Emekli maaşlarının düşük kalması ve enflasyonun etkisi nedeniyle yaşanan sıkıntıların sona ereceği umuduyla emekliler, zam haberini büyük bir heyecanla bekliyor. Ancak, resmi açıklamaların yapılması ve detayların netleşmesi bekleniyor.

Emekli Sandığı kapsamında aylık alan vatandaşlar için de 2023 Temmuz zam farkı ödemeleri büyük bir önem taşımaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yaptığı açıklamaya göre, toplam 2 milyon 393 bin 142 kişinin aylıklarında oluşan fark tutarları 1 Temmuz 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilecek ve ödemeler 28 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Bu zam farkı ödemeleri, emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşların maaşlarında oluşan artışları içermektedir. Temmuz ayı için yapılan zam farkı ödemeleri, geçmiş aylardaki enflasyon ve maaş düzenlemelerine bağlı olarak hesaplanmaktadır.