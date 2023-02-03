Emekli maaşlarına babayiğitlik zammı! Seçim öncesi büyük jest! Enflasyonu unutturan dev zam formülü yüzde 50’nin...

Seçim öncesi büyük jest! Enflasyonu unutturan dev zam formülü yüzde 50’nin... Emekli maaşlarına babayiğitlik zammı! Asgari ücrete yapılan yüzde 50 zam oranından sonra emekliler için de seçim öncesi büyük bir oran beklenmekte! Emekliler bu zamları dört gözle beklerken yapılacak olan zamların maaşlara yansıması da yeni yılın ilk maaşı ile birlikte olacak.

Emekli Maaş Zammı Ne Kadar Olacak?

Emekli maaşlarına gelecek zam için geri sayım başladı! Bu durumda 6 aylık enflasyon dikkate alınarak oranlar belirlenecek. SGK ve Bağ Kur emeklilerinde de bu zamlar geçerli olacak. Son 6 aylık enflasyon rakamlarına göre yüzde 3’ü aşan bölümünde memur ve memur emeklileri için enflasyon farklı ödemeleri gerçekleştirilecek.

Zamlı Maaşlar Belli Oldu!

Memur ve emekliler için maaşlar belli oldu! Yüzde 30 ‘luk zam ile birlikte yeni maaşlar belirlendi. Bu maaşlar 6 aylık süreyle geçerli olacak. Temmuz 2023 ‘te bu oran yeniden belirlenecek.

· En düşük memur maaşı:

Önceki maaş: 9 bin 105 TL

Yeni zamlı maaş: 11 bin 846 TL

· En düşük memur emeklisi maaşı:

Önceki maaş: 6 bin 78 TL

Yeni zamlı maaş: 7 bin 901 TL

· En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşları:

SGK 2000 sonrası önceki maaş: 3 bin 500 TL

SGK 2000 öncesi Yeni zamlı maaş: 5 bin 500 TL

Bağkur tarım önceki maaş: 3 bin 500 TL

Yeni zamlı maaş: 5 bin 500 TL

Bağkur esnaf önceki maaş: 4 bin 196 TL

Yeni zamlı maaş: 5 bin 500 TL

· Memur maaşı:

Memur üniversite mezunu: önceki maaş: 9 bin 707 TL derece 9/1

Yeni zamlı maaş: 12 bin 632

Öğretmen maaşı:

Önceki maaş: 12 bin 276

Zamlı yeni maaş: 15 bin 793 TL

Bu maaşlar emekliler ve memurlar için çok önemli miktarlar olarak uygulanmaktadır. Böylece emeklilerin ve çalışanların yeni maaşlarının ödenmeye başlayacağı belirtiliyor.

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