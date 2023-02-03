Antalya'da Kumar Borcu 3 Can Aldı! Özel Ekip Caniyi Yakaladı

Antalya'da meydana gelen üzücü olayda 48 yaşındaki Ahmet Karabulut'un kumar borcu sebebiyle çıkan tartışmada 3 kişiyi öldürdüğü öğrenildi. Hayatını kaybeden isimler arasında 52 yaşındaki Mahmut Şimşek, 55 yaşındaki İbrahim Topdemir ve Topdemir'in 33 yaşındaki oğlu Galip Topdemir'in bulunduğu açıklandı. 48 yaşındaki Ahmet Karabulut isimli katilin cinayeti tabanca ile işlediği öğrenilirken Halil Ülkü isimli kişiyi de ağır yaraladığı belirtildi. Ardından yaşanan olaydan 8 saat sonra Ahmet Karabulut'un Jandarma tarafından oluşturulan özel ekip tarafından yakalandığı açıklandı.

Dün saat 14.00 sıralarında Antalya'da yaşanan olayda cinayetin Aksu ilçesine bağlı olan Karaöz Mahallesi'nde yaşandığı öğrenildi. İddiaya göre bir araç içerisinde yer alan 5 kişi arasında kumar borcu sebebiyle tartışma çıktı ve tartışma 3 can alarak sona erdi. Ahmet Karabulut söz konusu tartışmanın büyümesi üzerine yanındaki tabanca ile ateş açmaya başladı ve 3 kişi hayatını kaybetti.

Güloluk Mahalle Muhtarı Mahmut Şimşek ile İbrahim Tokdemir ve Topdemir'in 33 yaşındaki oğlu Galip Tokdemir ve Halil Ülkü ağır bir şekilde yaralandı. Olay yerinde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken Ahmet Karabulut'un ise korkunç olay sonrasında aracından inerek uzaklaştığı açıklandı. Bölgeye ihbar sonucunda çok sayıda ekip sevk edildi ve ekipler yapmış oldukları incelemede İbrahim Topdemir, Mahmut Şimşek ve Galip Tokdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Halil Ülkü ise ağır yaralandı ve olay yerinde gerçekleşen ilk müdahale sonrasında ambulans ile hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

İbrahim Tokdemir ve oğlu Galip Topdemir ve Mahmut Şimşek cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna savcı incelemeleri sonrasında götürüldü. Borçlu olmaları sebebiyle Ahmet Karabulut'un İbrahim Topdemir Galip Topdemir ve Mahmut Şimşek’i olay yerine çağırdığı bilgisine ulaşıldı. Hafif ticari araçla İbrahim Topdemir, Galip Topdemir ve Mahmut Şimşek'in olay yerine geldiği ve daha sonra 3 kişinin Ahmet Karabulut ile buluştuğu öğrenildi. Olay yerinde çıkan tartışmada Ahmet Karabulut'un yanında bulunan tabanca ile 3 kişi ateş açtığı belirlendi ve 3 kişi hayatını kaybetti. Olay yeri yakınında bulunan noktada ağır yaralanan Halil Ülkü de daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aksu ilçe Komutanlığı ekipleri ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı cinayetin hemen sonrasında özel bir ekip kurarak şüpheli Karabulut'u yakaladı. Karabulut'un çiftçilik yaptığı öğrenilirken özel ekip noktaları tespit etti ve Aksu ilçesi Topallı Mahallesi'nde cinayetten 8 saat sonra Ahmet Karabulut'un saklandığı yerde bulunduğu öğrenildi.

Ahmet Karabulut sağlık kontrolü ardına ilk ifadesini verdi ve sürekli senet imzalattıklarını söyledi. Çıkmaza girdiğini ödediği senetleri vermediklerini ve bu sebeple vurduğunu açıklayan Ahmet Karabulut'un evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. İfadesi sonrasında bugün adliyeye sevk edilecek olan Ahmet Karabulut gündemde yer aldı. Üzücü olay sonrasında hayatını kaybeden bir kişinin cenazesi ailesine teslim edilirken diğer iki kişinin cenazelerinin de bugün gerçekleşecek olan otopsi ardından ailelerine teslim edileceği öğrenildi.