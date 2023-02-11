Emekli maaşları alanlar için ödemeler devam kararı verildi: TBMM duyuruldu!

Emekli maaş hesabı üzerinden verilecek olan ek ödemeler şubat ayı sonuna kadar devam edeceği açıklandı. Meclis onayından geçen ve emekli maaş hesaplarınız üzerinden alabileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen tüm vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte ödemeler gerçekleştirilecektir. Emekli maaş hesabınız üzerinden sizlerde başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak dilediğiniz zaman nakit kredi kullanabilirsiniz.

Emekli maaşınızı ihtiyaç kredisi olarak kredi almak için kamu bankalarına taşımanız durumunda bankalar, sizlere daha yüksek limitlerde kredi ödemeleri verilecek. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı hesabı ile birlikte kredi başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara bankalar, belirtilen politikalar dahilinde kredi ödemelerini hızlı bir şekilde gerçekleştirmektedir.

EMEKLİYE NAKİT ÖDEME

Ziraat Bankası Vakıfbank, Halkbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı hesabı ile birlikte kredi başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara hızlı bir şekilde sonuç verileceği açıklandı. Kamu bankaları olan bu bankalar üzerinden yapmış olduğunuz işlemlerde ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere belirli şartlar dahilinde, ödemeler hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek, emekli maaş hesabınız üzerinden dilediğiniz zaman kredi alabileceksiniz.

Emekli olup, kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar, bu üç banka üzerinden yapacakları işlemler için öncelikli olarak bankaya maaş taşıması yapması gerekiyor. Emekli maaşınızı bu bankaya taşıdıktan sonra başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz ve istediğiniz zamanda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlara 5 dakikada sonuç verilmektedir.