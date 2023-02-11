Banka hesabı olanlar dikkat: 5 gün içinde işlem yapmanız gerekecek!

Banka hesabı olmanız durumunda 5 gün içerisinde işlem yapacağınız bankalar, sizlere duyuru paylaştı. Banka hesabınız üzerinden bankacılık işlemlerinizi yapabildiğiniz gibi internet bankacılığı uygulamaları üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara belirli şartlar dahilinde, ödemeler verileceği açıklandı. Banka hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz bu kredi kampanyalarından faydalanacak olan tüm vatandaşlara 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi, aşağıdaki bankalar tarafından verilmektedir.

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası hesabınızın olması ve banka müşterisi olmanız durumunda, Garanti Bankası, mobil uygulamasına giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Garanti Bankası yapmış olduğunuz kredi başvurusunda, sizlere gelir belgesiz 50000 TL'ye kadar kredi ödemesi vereceğini açıkladı. 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara belirtilen şartlara uygun olarak kredi ödemeleri 5 dakika içerisinde verilecektir.

AKBANK

Akbank, üzerinde hesabı olan kişiler, Akbank Direkt uygulaması, şifresi alarak bankadan ihtiyaç kredisi başvurusunu internet bankacılığı üzerinden yapabilir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz başvurularda, ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşların ihtiyaç kredisi ödemeleri 5 dakika içerisinde verilmektedir. Akbank üzerinden kredi kullanacak olan tüm vatandaşların en yakın banka şubeleri üzerinden işlemleri gerçekleştirilir ve hızlı bir şekilde kredi ödemeleri hesaplara yatırılarak kullandırılmaktadır. Banka üzerinden kredi almak isteyen vatandaşlara hızlı bir şekilde işlem yapacak olan Akbank, yaptığı bu kampanyada düşük faizli kredi ödemesi gerçekleştiriyor.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası üzerinde hesabı olan vatandaşlara 5 gün içerisinde düşük faiz oranları ile birlikte kredi ödemesi verileceği açıklandı. Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşlar, bireysel kredi için Ziraat Bankasını tercih edebilir. Ziraat Bankası üzerinden başlatılan bu ihtiyaç kredisi kampanyasında başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşların banka şubeleri üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecekleri gibi kredi başvurusunu internet bankacılığı uygulaması olan Ziraat Mobil uygulaması üzerinden de yapabilir. 7 24 bankadan kredi başvurusunu internet bankacılığı uygulaması üzerinden yapabileceğiniz bu kampanyalara katılarak sizlerde banka hesabınızın olması durumunda 5 gün içinde düşük faizli kredi kullanabilirsiniz.