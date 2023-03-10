Emekli maaşları 4000 TL üzerinde olan herkes dikkat: Hesaplarınıza 10 bin TL ödeme olacağı kesinleşti, Kimler alacak?

4000 TL üzerinde emekli maaşı alan tüm vatandaşlar için gerçekleştirilen yeni kampanyada emekli maaşı hesaplarınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde sizlere 10.000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi verileceği açıklandı.

10.000 TL ödeme almak isteyen tüm vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte işlemleri gerçekleştirileceği ve kamu bankaları ile birlikte bazı özel bankaların bu kampanyaları yaparak Kredi ödemeleri alabileceği duyuruldu.

10.000 TL kredi ödemesi almış olmanız durumunda özellikle emekli maaşları Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden olan vatandaşlar başvurularını banka şubeleri üzerinden değil internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek ve 4000 TL üzerinde kredi işlemlerini yapabilmektedir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirmek için uygun faiz oranları ile birlikte hızlı bir şekilde ödeme verilmektedir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için belirtilen şartlara uygun olarak sizlere hemen aynı gün içinde ödeme vermektedir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa başvurularını internet bankacılığı uygulamaları üzerinden gerçekleştirmeleri halinde Kredi ödemelerini hemen aynı gün içinde vermektedir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank ihtiyaç kredisi ödemesi almak isteyen vatandaşlara banka müşterileri olmaları durumunda Kredi ödemelerini hızlı bir şekilde yapacak ve ödemeler hemen aynı gün içinde kullandırılacaktır.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar ile birlikte aynı zamanda özel bankalardan olan Garanti Bankası Denizbank İş Bankası ve Finansbank üzerinden de emekli maaşı alan tüm vatandaşlara daha önce Kredi kullanıp düzenli ödemeler yapmış olmaları halinde 10.000 TL ödeme verileceği duyuruldu.