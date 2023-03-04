Emekli Maaşınızı Ziraat Bankası’ndan Alıyorsanız: Bu Müjde Size

Ziraat Bankası kendi müşterilerine yönelik olarak emekli maaşına kendi bankasından alan vatandaşlara yönelik olarak yüksek limitlerde kredi kullandırma kampanyası ile gündeme geldi. Toplamda 100.000 TL’lik ihtiyaç kredisi için başvurular an itibariyle Ziraat Bankası internet sitesi üzerinden başlamış.

Devlet bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası kendi bünyesinde emekli maaşını çeken müşterilerine yönelik olarak yüksek kredi imkânı sağlıyor. Sadece kredi sağlamakla kalmayıp ödeme kolaylığı da gündeme getiriyor. Habere göre Ziraat Bankası’ndan gelen kredi kampanyasındaki ayrıntılar belli oldu.

100.000 TL’lik Kredi Nasıl Alınır

Bir kamu bankası olan Ziraat Bankası emekli olan vatandaşlara yönelik destek kampanyalarını gündeme getiriyor. Bir kampanya oluşturarak kendi bünyesindeki emekli maaşını çeken vatandaşlara yönelik yüksek limitli kredi kullandırma kampanyasını devreye soktu. Habere göre Ziraat Bankası 100.000 TL’lik krediyi kendi maaş müşterilerine ödeyecek.

Ziraat Bankası bünyesinde düzenli maaş alan müşterilere yönelik kredi çekme konusunda herhangi bir problemin yaşanmadığı sürecine değinildi. Ziraat Bankası kendi bankasından emekli maaşını alan müşterilerine yönelik olarak faiz oranlarını düşük tutarak Kredi kullandırma oranlarını da arttıracak. Üstelik 24 ayar varan vade seçenekleri ile 100.000 TL tutarındaki düşük faiz oranlı krediye kampanyalarından faydalanmak mümkün hale geldi.

Krediye başvuru yapmak için ise Ziraat Bankası’nın mobil şubelerinden başvuru yapmak ya da şahsen müracaat etmek gerekiyor. Nakite sıkışan vatandaşlara yönelik olarak yapılan bu kampanya neticesinde ekonomik olarak borçların kapatılması yönünde vatandaşların rahatlatılması hedefleniyor. Ziraat Bankası’nın 100.000 TL’lik 24 ay düşük faiz oranları Kredi kampanyasına dahil olmak için telefon üzerinden mobil uygulamayı kullanarak ya da internet adresine giriş sağlayarak bu Kredi kampanyasına başvuru yapabilirsiniz.

Bu şekilde başvuru yapmak istemeyen vatandaşların ise Ziraat Bankası’nın şubelerine şahsen müracaat etmeleri gerekiyor. Uzun bir süreden bu yana yüksek faizli kullandırılan ihtiyaç kredileri pek rağbet görmemişti ancak Ziraat Bankası’nın yapmış olduğu düşük faiz oranlı ve 24 ay gibi uzun bir süre içerisinde ödenecek olan bu kredi kampanyası sayesinde nakit sıkıntısı giderilmesi hedefleniyor. 100.000 TL tutarındaki 2 yıl geri ödemeli olan bu Kredi kampanyasından faydalanmak için bir an önce başvuru yapmak gerekiyor.