Cumhurbaşkanı açıkladı ve TBMM Geçti: Vergi Borçlarına da Yapılandırma Geliyor

Hazine ve maliye bakanlığı görevinde bulunan Sayın Nurettin Nebati 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkez üslü deprem felaketinin yaşanmasının ardından birtakım çalışmalarda bulundular. Bu kapsam dahilinde deprem bölgesinde vergi dairelerine borcu olan depremzede vatandaşlarının 24 aya kadar faiz alınmaksızın taksitlere bölünebilmesi konusunda kamuoyuna bilgi verdi. Aynı şekilde 150.000 TL esnaf kredisi alan vatandaşlar da 6 aylığına taksitlendirme konusunda faizsiz bir şekilde ertelendiği duyuruldu.

Borçlar 24 Aya Kadar Taksitlendirilecek

Hazine ve maliye bakanlığı görevinde bulunan Nurettin nebati deprem bölgesinde bulunan vatandaşların o bölgedeki vergi dairelerine olan vergi borçlarının 24 aya kadar herhangi bir şekilde faiz alınmaksızın taksitlere bölünebileceğinin müjdesini verdi.

Geçtiğimiz günlerde Nurettin nebati Şanlıurfa’daki Türkiye odalar Ve borsalar Birliği ve aynı zamanda iş dünyası buluşmasında bu konu hakkında bilgi verdi ve bu konuda yaklaşık olarak 150.000 esnaf sanatkâr tarafından Halk Bankası aracılığı ile kullandırılan hazine faiz destekli Kredi ödemelerinin 6 ay boyunca faizsiz bir şekilde erteleneceği bilgisini paylaştı.

Kahramanmaraş depreminden etkilenen 11 il ve Sivas’ın Gürün ilçesi de mücbir sebep ilan edildi aynı zamanda 671 ben halen aktif olarak çalışan mükelleflerin vergi ile yükümlülüklerini de ertelendiğini bilgisini paylaşan Sayın Nurettin Nebati yapılandırma kanunlarından fayda sağlayan kişilerin Şubat ayından temmuz ayının sonuna kadar ödemeleri gereken taksitlerin ödeme süresinin uzatıldığına dair bilgiler paylaştı.

Deprem bölgesinde çiftçilerin hazine faiz destekli almış oldukları kredileri 12 ay boyunca vade farkı almaksızın ertelemiş olduklarını ve çiftçilere her bir büyükbaş için 500 TL küçükbaş hayvan için 50 TL yem desteği verdiklerini aynı zamanda mazot ile gübre desteklerini ve nakdi olarak gerçekleştirdiklerini anlattı.

Hazine ve maliye bakanı görevinde bulunan Nurettin nebati deprem bölgesindeki vergi dairelerine borcu olan vatandaşların 24 aya kadar faiz olmaksızın taksitlere bölünebileceği konusunda bilgi paylaştı ve 150.000 esnaf kredisi de 6 aylığına faizsiz bir şekilde ertelendiğini müjdesini vermiş oldu.

Aynı zamanda prefabrik yapı ve konteynırlar bu yol sonuna kadar teslimindeki KDV oranları %1 oranlarına indirildiğinin müjdesini de veren sayın nebati devlet tarafından başlatılmış olan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardımların tamamı vergi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınacağı müjdesini verdi.