QNB Finansbank'ın Yaptığı Son Dakika Kampanyasında ATM Üzerinden 10.000 TL Verilecek

Qnb Finansbank üzerinden acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar 5 dakika içerisinde kredi onayı alabilecek ve hemen anında kredi kullanabilecek. Qnb Finansbank üzerinden başlatılan bu kampanya ile birlikte SMS atarak 5 dakika içerisinde Kredi sonucu öğrenebilirsiniz. Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar bankanın kredi politikalarına uygun olması durumunda 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu alabilir.

İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olarak alacakları bu Kredi kampanyasına katılmak istiyorsa 5 dakika içerisinde sizlere Kredi sonucu verilmektedir. Qnb Finansbank üzerinden özellikle banka kredi notu 1200 ve üzerinde olan kişiler kredi onayı alabilecek. Qnb Finansbank üzerinden en kolay yöntemlerden bir tanesi olan SMS ile kredi başvurusu yaparak 5 dakika içerisinde Kredi sonucu öğrenebilirsiniz.

ATM Üzerinden Para Verilecek

QNB Finansbank yaptığı kampanyalar ile son zamanlarda oldukça fazla vatandaşa destek veriyor. İhtiyaç Kredisi olarak verilecek 10.000 TL ödeme SMS ile başvuru yaparak alınabilir. Banka hesabı olan kişiler ise bankanın internet bankacılığı şifresi ile birlikte kredi başvurusu yapacak. Bu onaylı Kredi de bankanın ATM üzerinden verilecek.

QNB Finansbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu için TC kimlik numaranızı yazarak 5030 numarasına mesaj olarak gönderebilir ve kredi başvurusu yapabilirsiniz. 5 dakikada kredi sonucu gelir ve kredinizin onayı olursa en yakın banka şubesinden krediyi gelir belgesiz olarak kullanabilirsiniz.

Qnb Finansbank şubeleri üzerinden de kredi başvurusu yapmanız mümkündür. Bankanın şubelerine giderek gişelerden veya banka müşteri temsilcisi aracılığı ile kredi başvurusu yapabilirsiniz.