Denizbank, Akbank, Garanti Bankası ve Yapı Kredi Açıklama Yapma Gereği Duydu: Belgesiz 100.000 TL Ödeyecekler...

Denizbank, Akbank, Garanti Bankası ve Yapı Kredi bankası üzerinden 100000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası eylül ayı içerisinde devam edeceğini açıklandı. Denizbank, Akbank Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılacak olan bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan kişilere 24 ay vadeli olarak 3 ay ertelemeli kredi verileceği duyuruldu. Başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler için yapılacak olan kampanyalarda özellikle diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatmanız için banka sizlere destek kredisi verecek ve onaylanan bu krediler ile birlikte de aynı gün içinde hesaplarınızı ödemeler alabileceksiniz.

DENİZBANK

Denizbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, cep telefonları üzerinden kredi başvurusunu kolay bir şekilde yapabilmektedirler. SMS ile kredi başvurusu için kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına göndermeniz yeterli olacaktır.

AKBANK

Akbank hesabınızın olması durumunda, Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusu ile birlikte, şubelere gitmeden hızlı bir şekilde banka üzerinden kredi kullanabilecek ve bu kredileri, internet üzerinden kullanmış olmanız durumunda sizlere düşük faizlerle işlem yapılacaktır. Akbank ayrıca Sms Kredi, ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacak ve bu mesaj atan vatandaşları düşük faizlerde kredi imkanı sunacaktır. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirecek olan kişiler kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak, 44 25 numarasına gönderebilir.

GARANTİ BBVA

Garanti Bankası, 100000 TL ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Sadece bireysel, vatandaşların kullanabilecekleri bu kredi kampanyalarından faydalanacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacaktır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, bu bankalar üzerinden almış olduğunuz kredilerde 90 gün ertelemeli işlem yapabilirsiniz.

YAPI KREDİ BANKASI

Sms ile başvuru yaparak, Yapı Kredi Bankası üzerinden aynı gün içinde hesaplarınıza ödeme alabilirsiniz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, bireysel tc kimlik ve aylık gelir yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndermesi durumunda kredi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirebilmektedirler. Onay almanız durumunda, hesabınıza hızlı bir şekilde ödemeler gerçekleştirilir ve onaylanan kredileri aynı gün içinde hesaplarınıza internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yatırabilirsiniz.