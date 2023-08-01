Vakıfbank, emekli maaşı alan müşterileri için yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanyada, emekli maaşını Vakıfbank'tan alanlara maaşlarının 21 katına kadar ihtiyaç kredisi imkanı sunuluyor. Nakit ihtiyacı olan müşterilere uygun faiz oranlarıyla emekli kredisi verilecek ve kredi başvurusu 5 dakika içinde sonuçlandırılacak.

Kampanyadan yararlanmak isteyenler için tek şart, emekli maaşını Vakıfbank'tan almaktır. Nakit kredi almak isteyen müşterilere, hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapma kolaylığı sağlanacak ve başvurular aynı gün içinde sonuçlandırılacak. Onaylanan krediler hemen hesaplara aktarılacak.

Vakıfbank, kredi başvurusu için müşterilerine kolaylık sağlamaktadır. Nakit kredi almak isteyenler, banka üzerinden kolay bir başvuru süreciyle istedikleri zaman kredi onayı alabileceklerdir. Mobil uygulama üzerinden yapılan kredi başvurusunda otomatik kredi onayı verilecek ve onaylanan kredi miktarı hesaplara aktarılacaktır. Bu işlem için banka hesabınızın olması yeterli olacaktır. Internet bankacılığı şifresini aldıktan sonra da nakit kredi desteği alabilirsiniz.

Maaşını Vakıfbank'a taşıyan emekliler de kampanyadan faydalanacaklar. İlk olarak maaşlarının 15 katına kadar kredi imkanı sunulacak ve maaş taşındıktan sonra 6 kat daha ödeme alabileceklerdir. Düşük faiz oranlarıyla sunulan bu kredi kampanyası, 100.000 TL'ye kadar 24 ay vadeli ve 50.000 TL'ye kadar ise 36 ay vadeli kredi seçeneklerini içermektedir. Kampanya detaylarını Vakıfbank'ın internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.

Vakıfbank, emekli müşterilerine sunduğu bu nakit kredi kampanyası ile onların ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Düşük faiz oranları ve esnek vade seçenekleriyle emekli maaşını Vakıfbank'a taşıyan veya zaten bu bankadan alan müşteriler, finansal ihtiyaçlarına çözüm bulabilmektedir.