Emekli Maaşınız Yetmiyorsa Bunları Yaparak 2 Katına Çıkarabilirsiniz

Maaşınız Yetmiyorsa Bunları Yaparak 2 Katına Çıkarabilirsiniz. Bütün sigortalı vatandaşların hedefini ve hayallerini süsleyen en büyük mükafat emekliliktir. Hayatının ilerleyen dönemlerinde para kazanma endişesine kalmadan güvenli ve sabit bir gelir ile yaşamını sürdürmeye çalışmak isteyen vatandaşların emeklilik hayali ile yanıp tutuştuğunu biliyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmiş emeklilik kriterleri yerine getirildiğinde emeklilik denilen kurum ortaya çıkacaktır. Emeklilik durumunda yüksek maaş almak isteyenler, emeklilik maaşı nasıl yükseltilir? Sorusunu araştırıyor. İşte karşınızda emeklilik durumunda daha yüksek maaş almanın yöntemleri ve çok daha fazlası haberimizde...

Emeklilik Maaşının Hesaplanması

Emeklilik hayali kuran kişilerin aklında fikrinde bir diğer önemli husus ise emeklilik durumunda alınacak maaşın ne kadar olacağıdır. Emeklilik, yaşamın oldukça keyifli olduğu bir dönemini kapsamaktadır ve genel itibarıyla bu dönemdeki gelir sıkışıklıkları çok ciddi problemlere sebep olabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emeklilik koşullarının tamamlanması ile beraber emeklilik hakkı elde edilecektir. Buna göre sosyal güvenlik kurumu tarafından emeklilik müracaat işlemlerinde bulunacak vatandaşların aylık ortalama kazançlarına bakılmaktadır. Diğer taraftan emeklilik müracaat işlemlerinde bulunan vatandaşların yıllık prim esas kazançları ile kazançlarının mevcut olduğu dönemden emeklilik müracaat işlemleri yapıldığı döneme kadar güncelleme katsayısı üzerinden hesaplama işlemleri yapılmaktadır.

Emeklilik maaşının yükseltilmesi nasıl olur?

Sigortalı vatandaşın aylık kazancı asgari ücret tutarından çok daha yüksek ise eğer böyle bir durumda primlerinin de ona göre belirlenmesi gerekecektir.

Sigortalılar, ek iş gerçekleştiriyorsa primlerini ödemek suretiyle emeklilik hesaplaması açısından kullanmaları gerekir. Dolayısıyla birden çok işte çalışıldığı takdirde bir işteki emekli ve birikimin resmi bir şekilde emeklilik hizmetine dahil edilmesi gerekir.

1 Ocak 2000 tarihinden önceki döneme ait yurt dışı borçlanması başta olmak üzere askerlik borçlanması ya da doğum borçlanması gibi hizmetleri varsa eğer en yüksek tutardan borçlanmak gerekir.

Yukarıda anlatmış olduğumuz kriterlerin tamamını eksiksiz bir şekilde yerine getirin vatandaşların alacakları emekli maaşı daha yüksek olacaktır