Emekli Maaşını Ziraat Bankası veya Halkbank'tan Alan Emeklilere Ek Ödeme Müjdesi Geldi, 35.000 TL Veriliyor!

Emekli maaşı alan kişiler, bayram sonrasında nakit almak istediklerinde bankaların kredi kampanyalarını kontrol ederler. Emekli maaşı hesabınız üzerinden sizlerde başvuru yaparak kredi kullanmak istiyorsanız, başvurunuzu gerçekleştirmeden önce sizler için bir kredi kampanyası duyurusu yapacağız. Bankalardan emekli maaşı alan ve kredi notu yüksek olan emeklilere verilen bu kredi kampanyasında 35.000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak işlem yapılmaktadır. Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden başlatılan bu kampanyada kredi alacak kişiler, uygun faizlerle kredilerini aynı gün içinde hesaplarına yatırabileceklerdir. Başvuru yapacak olan kişiler, uygun faizlerle kredi almak istiyorsa, banka kredi şartlarına uygun olup, aynı gün bankanın ATM'sinden kredi kullanabilirler.

Ziraat Bankası emekli kredi kampanyası başvurusu...

Ziraat Bankası emekli maaşı alan vatandaşlar için kampanya hazırladı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda banka 5 dakika içinde kredi sonucunu sizlere verecek ve bu sonuca göre işlem göreceksiniz. Ziraat Mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusunu yapabileceksiniz. Kamu bankası olan bu banka üzerinden işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler, banka şubelerine gitmeden Ziraat Mobil uygulamasına giriş yapabilir ve bankadan kredi alabilirler. 35.000 TL kredi için gelir belgesi istenmez. Bu şekilde sizlerde kredi kullanabilirsiniz.

HalkBank emekliye internet kredisi...

Halkbank emekli kredisi kampanyasına katılmak isteyenler, şartlara uygun olmaları durumunda kredi onayı alacaklardır. Halkbank emekli kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler internet sitesine giriş yapabilir ve buradaki tüm emekli kredi kampanyalarına ön başvuru yapabilirler. Ön başvuru yaptıktan sonra kredi kullanacak olan kişilere Halkbank internet bankacılığı yönlendirmesi ile birlikte, şubelere gelmeden de kredi onayı vermektedir. Kredi notu uygun olan herkes başvurusunu yaparak banka üzerinden kredi alabileceklerdir. Nakit kredi kullanmak isteyenler, aynı gün için sonucunu öğrenecek ve bu sonuca göre de krediyi aynı gün hesaba yatıracaktır.