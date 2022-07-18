4A, 4B veya 4C'den Maaş Alan Emekliler Temmuz Ayı Sonuna Kadar Harçlık Alacak, 3 Bankadan Duyuru Yapıldı

Emekli maaşı alan kişiler için Temmuz zammı sonrasında bankaların kredi limitlerinde de yükselme olacak mı merak edilmektedir. Temmuz zammı sonrasında bankalardan kredi almak isteyenlere 3 banka duyuru yaptı ve bu bankadan kredi işlemlerini yapacaklardır. Emekli maaşı alan kişiler, bankalar üzerinden başvurularını gerçekleştirecek ve bu bankaların kredi kampanyalarına hızlı bir şekilde katılabileceklerdir. Nakit kullanmak isteyenler Akbank, Ziraat Bankası ve İş Bankası üzerinden işlem yapacaklardır. Emekli maaşınızı bu bankalardan almanız durumunda ayrıca bankalar sizlere emekli promosyonu vermektedirler.

EMEKLİ MAAŞINA KAMPANYA YAPAN BANKALAR

İŞ BANKASI: İş Bankası üzerinden emeklli maaaşı alıyorsanız, başvurunuzu hemen hesabınıza atabileceğiniz kredi kampanyasına katılabileceksiniz. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda İŞ Bankası kredi kampanyası sizlere düşük faizlerle verilecektir. 36 ay vadeye kadar kred ialacak kişilere 50 bin TL kredi imkanı sunan bu bankadan kredi alacak kişiler İŞ CEP uygulamasından da kredi alabileceklerdir. İş bankasına maaş taşırsanız 5000 TL'Ye kadar emekli promosyonu alacaksınız.

AKBANK: Akbank ihtiyaç kredisi kullanacak olan emekli KREDİ TC KİMLİK yazarak bu mesajı 4425 numarasına mesaj atabilecektir. Bu şekilde kredi başvurusu yapmış olacaksınız. KREDİ TC KİMLİK yazarak bu mesajı gönderen herkes, başvurusunu yaptıktan hemen sonra krediyi hesaplarına atabileceklerdir. Akbank kredisi için Akbank Direkt uygulaması önerilir.

ZİRAAT BANKASI: Devlet bankası olan Ziraat Bankası üzerinden de kredi alabilirsiniz. Kredi onayı almak istiyorsanız, Ziraat Bankası üzerinden işlem yapacak ve düşük faizli yüksek limitli krediler kullanacaksınız. Ziraat Bankası nakit kredi kampanyası ayrıca bankanın mobil uygulaması olan ZİRAAT MOBİL uygulaması üzerinden de verilmektedir.