Banka Kartı Sahiplerinin Dikkatine, 5 Gün İçinde Başvuru Yaparak Hesabınıza Yüksek Limitli Nakit Alacaksınız. Nakit ihtiyacı olan vatandaşların bankamatik kartları olması durumunda hızlı bir şekilde banka şubelerine gitmeden bile, başvurularına gerçekleştirerek, kredi onayı aldığını söyleyebiliriz. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, bankamatik kartı üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusu ile birlikte sizlerde hızlı bir şekilde bu bankalar üzerinden ihtiyaç kredinizi hemen kullanabilirsiniz. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda özel bankaların ve kamu bankalarının yapmış olduğu bu kampanyalara katılarak sizlerde ihtiyaç kredisi kullanabilir, kullanmış olduğunuz bu ihtiyaç kredisini 36 ay vadeye kadar bölerek ödemelerini tamamlayabilirsiniz.

QNB Finansbank

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak oldukça basit bir işlem karşılığında sizlere sunulmaktadır. Tc kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndererek, bu bankanın kredi kampanyasına katılmış olacak ve ayrıca bankanın kredi kampanyasına katıldıktan sonra ne kadar kredi onayı aldığınızı 5 dakika içerisinde öğreneceksiniz. QNB Finansbank üzerinden başvuru yapacak olan kişilerin bu banka hesabı var ise banka internet bankacılığı şifresi uygulamasını kullanarak kredi başvurusunda bulunabilirler. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşların ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli, toplamda ise 36 ay vadeli olan kredilerini, ayrıca internet bankacılığını kullanarak da daha düşük faiz oranları ve masrafsız olarak alabilirler. ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, ayrıca bankanın resmi internet sitesine giriş yaparak buradan kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Akbank

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak da, Finansbank'ın yapmış olduğu kampanya gibi oldukça basit olarak sizlere sunulmaktadır. Akbank İhtiyaç Kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, kredi başvurusu için SMS atabilir veya bankanın mobil uygulaması sistemi olan Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak buradan kredi başvurusunda bulunabilir.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunduktan sonra 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilecek ve sizlerde bu krediyi hızlı bir şekilde banka şubelerine gitmeden direkt uygulamasını kullanarak kullanabileceksiniz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredi yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında banka sizlere 5 dakika içerisinde kredi sonucunu verecek, onaylanan tutar kadar kredinizi de hızlı bir şekilde hesabınıza yaptırabilmeniz için bankanın müşterisi olmanız gerekecektir.