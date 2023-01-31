Akbank nakit sıkıntısı olanlara çözüm üretti! Bankadan 50.000 TL ödeme hemen alın!

Akbank üzerinden başlatılan yeni kampanyada 50.000 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlara yeni bir çözüm önerisiyle geldi. Gelir belgesiz ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, nakit ihtiyacınızın olması durumunda şartlara uygun olarak kredi işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalara katılmak istiyorsanız, 36 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştirebilirsiniz. Gelir belgesiz ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, kredi ödemelerini hızlı bir şekilde yapabileceğiniz bu kampanyalara katılabilirsiniz.

Emekli maaş hesapları üzerinden ve sigortalı olarak çalışan vatandaşların kendi banka müşterisi olması durumunda, işlemlerini gerçekleştirebilecekleri kampanyalara katılabilmeleri için kredi puanı uygun olması gerekiyor. Akbank kredi başvurusu yapacak olan vatandaşların banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olması durumunda, işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların nakit ihtiyacı olmaları durumunda ihtiyaç kredisi ödemeleri Akbank Direkt uygulaması üzerinden 7 24 yapılabilir. Akbank müşterisi olup, kendi hesapları üzerinden internet şifresi oluşturan tüm vatandaşlara Akbank Direkt uygulaması üzerinden 7 24 ihtiyaç kredisi ödemesi verilmektedir. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, bankalardan 50000 TL'ye kadar kredi alacak olan tüm vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak da başvuru yapabiliyor.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz yeterlidir. 44 25 numarasına gönderilen mesaj sonrasında Akbank kredi değerlendirmesini, kimlik numaraları üzerinden yaparak sizlerin ne kadar kredi onay aldığı hakkında bilgileri mesaj ile göndermektedir. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız sizler de 50000 TL'ye kadar düşük faizli 36 ay vadeli kredi ödemesi kampanyasına katılabilir ve isterseniz de banka şubesine giderek işlem yapabilirsiniz.