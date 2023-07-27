Ziraat Bankası, emekli maaş müşterilerine özel bir kampanya başlattı ve bu kampanyadan Türk Telekom hat sahibi emekliler de faydalanabilecek. Kampanya kapsamında, maaşını Ziraat Bankası'ndan alan emekliler, Türk Telekom'dan özel avantajlarla dolu bir tarifeye sahip olacaklar. Detaylarıyla açıklanan kampanya, emeklilere önemli fırsatlar sunuyor.

Ziraat Emekli Kampanyası Detayları: Maaşını Ziraat Bankası'ndan alan emekli müşteriler, Ziraat Emekli Fırsat 5GB tarifesinden faydalanan ve Türk Telekom hat sahibi olanlar kampanyadan yararlanabilecekler. Bu özel tarife ile emeklilere şu avantajlar sunulacak:

Yurtiçi her yöne 750 dakika konuşma

Yurtiçi her yöne 750 SMS

5 GB cepten internet

Türk Telekom mobil hatlarıyla sınırsız konuşma tarifesi Bu avantajlı tarife, 12 ay taahhütle ve aylık sadece 90 TL'ye sahip olunabilecek.

Kampanyaya Nasıl Katılabilirsiniz?

Ziraat Bankası'ndan emekli maaşı alan ve Türk Telekom hat sahibi olan müşteriler, kampanyadan faydalanmak için aşağıdaki adımları takip edebilirler:

Ziraat Emekli Fırsat 5GB tarifesini kullanmalısınız. Türk Telekom'a ait 5555'e boşluk bırakarak T.C. Kimlik Numaranızı yazarak SMS gönderin veya Türk Telekom Müşteri Hizmetleri'ni arayarak kampanyaya katılım sağlayın. Taahhüt vererek Ziraat Emekli tarifesine 12 ay boyunca bağlı kalmalısınız.

Tarifeye Uygun Ücretlendirme: Ziraat Emekli Fırsat 5GB tarifesini kullanarak kampanyadan yararlanan müşterilerin, tarifeye yeni hat tesisi, numara taşıma ve faturasız tarifelerden geçiş yoluyla gelenler için aylık ücreti KDV ve ÖİV dahil 160 TL, Türk Telekom faturalı tarifelerden geçiş yapanlar için ise aylık 175 TL olacaktır.

Taahhüt Veren Müşterilere Özel Fiyat: Ziraat Bankası'ndan emekli maaşı alan ve Ziraat Emekli tarifesine yeni hat tesisi, numara taşıma veya faturasız Türk Telekom tarifelerinden geçiş yoluyla kaydolan müşterilere özel aylık fiyat 90 TL olacaktır. Türk Telekom faturalı hattan Ziraat Emekli tarifesine geçen müşteriler için ise 115 TL aylık ücretlendirme uygulanacaktır.

Kampanyadan Kimler Yararlanabilir?

Aynı T.C. kimlik numarası ile yeni hat tesis eden 3 müşteri, Türk Telekom'a numara taşıyarak veya Türk Telekomlu faturasız hatlardan Ziraat Emekli tarifesine kaydolan 1 müşteri, kampanyadan yararlanabilir. Bu müşteriler, 12 ay boyunca Ziraat Emekli tarifesinde kalacaklarına dair taahhüt vermelidirler.

Kampanya Detayları ve Sonlandırma Hakkı: Müşteriler, kampanyaya katılmak için 12 ay taahhüt vermelidir. Kampanya bitiminde tekrar taahhüt veren ve emekli maaş ödemelerini hala Ziraat Bankası'ndan alan müşteriler için kampanya devam edecektir. Ancak, hattın iptal edilmesi veya müşterinin faturalı hat üzerinden ön ödemeli hatta geçiş yapması halinde aylık ücret indirimi iptal edilecektir. Ziraat Bankası ve Türk Telekom, kampanya kapsamında her türlü değişikliği yapma ve kampanyayı sonlandırma hakkını saklı tutmaktadır.

Bu özel kampanya sayesinde Ziraat Bankası'ndan emekli maaşı alan Türk Telekom hat sahibi emekliler, avantajlı bir tarifeyle iletişim ihtiyaçlarını daha ekonomik bir şekilde karşılayabilecekler. Kampanyadan faydalanmak için belirtilen adımları takip etmek ve taahhüt vermek gerekmektedir. Bu sayede emekliler, iletişim giderlerini azaltarak ekonomik olarak rahatlama sağlayabilirler.