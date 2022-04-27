Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Son Dakika Açıklaması! T.C. Vatandaşı OIan Herkese 15.000 TL Ödeme…

15.000 TL kadar nakit ihtiyacı hisseden tüm vatandaşlara, devlet destekli kampanya! Sizler de ihtiyaç duyduğunuzda bankalara üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Maddi acıdan zorluk çeken vatandaşlar için uygulamaya koyulan, devlet destekli kampanyada, kamu bankaları üzerinden başvuru yaparak 15 bin TL tutarlı ödemeye hak kazanabilirsiniz. Bankalar üzerinden başvuru yapmak isteyen kişiler 15 bin TL tutarlı kredi için Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurularını yapabilirler.

Her üç bankanın da yapmış olduğu kampanya duyurusunda, vatandaşların sigortalı olarak bir işyerinde çalışıyor olması ya da emekli olması durumunda hızlı bir şekilde kredi onayı alınabilecek. Alınacak olan kredilerde banka devlet destekli krediyi kullandırırken 36 ay vadeli ve düşük faiz oranlı kredi imkanından şartları uygun olan kişilere onay verecek.

Ziraat Bankası’nın Kampanyasına Nasıl Başvuru Yapılır?

Vatandaşlar tarafından oldukça fazla tercih edilen emekli dostu olan Ziraat Bankası uygulamaya koyduğu kampanya ile yüzleri güldürüyor. 15 bin TL tutarlı kredi hakkında gerekli bilgileri basına yansıttı. Nakit sıkıntısı çeken vatandaşlar, kredi kullanmak istediklerinde, en yakın banka şubelerine uğrayarak kimlik ve gelir belgesini ibraz ederek başvurularını yapabilirler. Başvurunun ardından 5 dakika gibi kısa sürede kredi sonucu öğrenilebilir. Onaylanmış olan kredi tutarı banka hesabınıza yatar. Bunun yanı sıra bankada hesabı bulunan vatandaşlar internet bankacılığı kullanarak devlet destekli krediye başvuru yapabilir.

Vakıfbank ve Halkbank Tarafından Verilen Krediye Başvuru Nasıl Yapılır?

Ülkemizde kamu bankası olarak hizmet veren bir diğer banka ise Vakıfbank ile Halkbank’tır. Her iki banka üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapan vatandaşlar, 36 ay vadeli 15 bin TL tutarlı kredi kullanabilir. Banka şubelerine gidilerek başvuru yapılmasının yanı sıra banka şubelerine gidilmeden de başvuru yapılabilir. İnternet sitesi üzerinden kredi başvuru formu doldurularak kredi başvurusunda bulunabilir. Başvuru gerçekleştirildikten sonra banka geri dönüş yaparak onaylanmış olan kredi tutarı hakkında bilgilendirme mesajı gönderir. İlk kredi ödemesinde 3 aylık bir erteleme imkânı da mevcut.