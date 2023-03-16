Emekli maaşını Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank’tan alanlara müjde! Resmi Gazete'de açıklandı

Resmi Gazete'de açıklandı. Emekli maaşını Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank’tan alanlara müjde! Emekli olan vatandaşlar için planlanan kampanyada amaçlanan ihtiyacı olan kişilere uygun faiz fiyatlarıyla kredi verebilmek. Peki, nasıl? Kamu bankalarından olan Ziraat bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ la anlaşması olan, emekli maaşı alan kişiler devletin desteklemiş olduğu uygun faiz oranına sahip kredilerden yararlanabilme imkânına sahipler. Resmi gazete üzerinden açıklanan bu düşük faizli bu krediyi emekli olmuş vatandaşlara internet üzerinden kullandırmaktadır.

İnternet Bankacılığıyla Kredi Ödemek Artık Çok Kolay!

Çıkan krediyi ödemek için kamu bankalarının şubelerine gitmenize gerek yok. Ödeme yapmak isteyen emekli vatandaşların bankanın vermiş olduğu şifreyle internet bankacılığını kullanabilmektedirler. Bu uygulamaya girerek kredi ödemeleri kısmından ödeme işleminizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Böylece ihtiyaç duyulan kredinin alınması ve uygun zamanda geri ödenmesi gerekiyor.

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