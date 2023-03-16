Çantada keklik hemen alın! Vakıfbank emekliye 32.000 TL gelir belgesiz emekli kredisi ödemesi yapacağını belirtti!

Vakıfbank emekliye 32.000 TL gelir belgesiz emekli kredisi ödemesi yapacağını belirtti! Çantada keklik hemen alın! Resmi gazete açıklandı. Gece yayımlanan açıklamaya göre Vakıfbank tam 15 Milyon emekli vatandaşa ödeme yapacak. 15 Milyon emekli vatandaşa yapılacak ödeme tam 32 bin TL! Müjde Vakıfbank’tan geldi. Peki, kimler krediyi alabilecek? Başvuruyu nasıl yapılıyor? Ödeme işlemlerini nasıl halledebilirsiniz? İşte detaylar…

Kamu bankaları üzerinden alabileceğiniz bu kredi için başvuruları emekli maaş hesaplarınızdan yapmanız gerekmektedir. Başvuru süreci tamamlanan emekli vatandaşlara 32 bin TL ödeme yapılacaktır. Bu başvurunun yapılması için istenen ilk şartın Vakıf Bank müşterisi olmak olarak gösteriliyor. Özellikle emeklilerin bu krediyi çok rahat bir şekilde alabilecekleri ifade ediliyor.

Başvuruyu Evden Kolayca Halledin

Nakit paraya acil ihtiyacı olup ihtiyaç kredisine başvurmak isteyen emekli vatandaşlar ister evden, ister banka şubelerinden başvuru yapmanız çok kolay.

- İstediğiniz herhangi bir şubeye giderek oradan yardım alarak başvuru yapabilirsiniz. Fakat kimliğinizi yanınıza almayı unutmayın.

- Vakıfbank Şubesine gitmek istemiyorsanız SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmayı da tercih edebilirsiniz. Atacağınız SMS’te aralarına birer boşluk olacak şekilde KREDI, TC kimlik numarası, doğum tarihi (Gün / Ay / Yıl), aylık gelirinizi yazarak 5724’e SMS gönderebilirsiniz.

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