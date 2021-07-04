Emekli Maaşını Getir, 60.000 TL Götür Kampanyasını 3 Banka Resmen Başlattı, Başvuru Ekranları Açıldı, Şartsız Onay Var

Emekli olanlara yeni haber var. 3 banka kolları sıvadı ve maaş getiren emeklilere 60.000 TL'ye kadar kredi başlattı. Kamu bankası olan Ziraat Bankası, PTT ve Kamu destekli olan Şekerbank 36 ay vadeli kredi vereceğini resmen duyurdu. Emekli kişilerin hangi bankadan maaş almaları, kredi alacakları zaman önemli olmaktadır. Eğer bir bankadan kredi alacaksanız o bankadan emekli maaşı almanız durumunda yüksek limitli kredi kullanabileceksiniz. Emekli kredisi veren bankalar müşterilerin eğer bankada emekli maaşları yoksa maalesef düşük limitli krediler vermektedir. 60.000 TL kredi almak istiyorsanız bankalardan 36 ay vadeye kadar ancak maaş taşıması yaparak veya o bankadan maaş almanız durumunda kredi onayı alabileceksiniz. Kredi başvurusu için banka şubelerine gidenler maaş taşıması durumunda hemen hangi bankadan kredi alabilir sizlere bu konu hakkında bilgi vereceğiz.

Emekli olup eğer icralık bir durumunuz varsa maalesef kredi onayı alamazsınız. Banka kredi onayı vermesi için bankalarda kara liste müşterisi olmamanız gerekmektedir. Şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız aşağıdaki bankalardan maaş taşıması sonrası kredi alıp, emekli promosyonundan da yararlanabilirsiniz.

Ziraat Bankası 60.000 TL Emekli Kredisi Başladı

Ziraat Bankası üzerinden kredi dediğimiz zaman ilk akla emekli kredileri gelmektedir. Çünkü banka kamu bankası olmasından dolayı emeklilerin en çok maaş aldığı bankalardan birisidir. Emekli maaşı Ziraat Bankası’nda olan kişiler en yakın banka şubesine giderek veya kendi maaş aldığı banka şubesine giderek 60.000 TL ihtiyaç kredisi kullanabilirler. Eğer ilk defa maaş taşıyacaksanız e-devlet sistemi üzerinden maaş taşımasını yaparak bankadan kredinizi kullanabilirsiniz. Maaş taşıması sonrasında ilk maaşınızı aldığınızda da banka size 2.000 TL’ye kadar emekli promosyonu verecektir. Alacağınız ihtiyaç kredilerinde 36 ay vade yapabilir ve krediyi 6 ay ertelemeli olarak kullanabilirsiniz.

Şekerbank 60.000 TL Emekli Kredisi Veriyor, Şart Yok

Şekerbank üzerinden de 60.000 TL emekli kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yaptığınızda bankadan maaş almanız veya maaş taşımanız şarttır. Banka ayrıca diğer bankada olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı da kapatacaktır. Şekerbank ihtiyaç kredisi başvurusu yaptığınızda banka emekli olan müşterilere daha uygun faizlerle 36 ay vadeli kredi vermektedir. Sadece banka şubelerinden başvuru yapabilir ve kredi kullandıktan sonra bu bankadan maaş alanlar promosyon da alabilmektedirler.

PTT Aktifbank Emekli Kredisi 60.000 TL Oldu

Özellikle kredi notu düşük olduğu için emekli kredisi alamayanlar ve maaşlarını PTT şubelerinden alan emekliler en yakın PTT şubesine giderek 60.000 TL aktifbank kredisi başvurusu yapabilirler. Banka hemen kredinizi değerlendirerek sizlere onay verecektir. Eğer maaşınız PTT’de değilse, maaş taşıma sonrasında ilk maaşınızı aldığınızda kredi için başvuru yapabilirsiniz. Banka 3 ay ertelemeli olarak da sizlere kredi verecektir. PTT Aktifbank haricinde diğer anlaşmalı olduğu bankalardan da PTT şubeleri üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz.